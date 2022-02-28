Minecraft gayriresmi şekilde Web3’e adım atıyor

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Microsoft’un popüler video oyunu Minecraft, Microsoft’tan bağımsız geliştiriciler sayesinde Web3 güncellemesine geçiyor. Minecraft, Polygon ağına kurulan NFT Worlds ile gayriresmi şekilde Web 3 teknolojisine adım atmaya hazırlanıyor.

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Polygon tabanlı NFT Worlds, Web3 teknolojisi ile Minecraft sunucularına entegre edilebilen bir proje olarak kaydedildi. NFT Worlds’ün Minecraft üzerindeki blockchain katmanı, oyuncuların $WRLD tokenini kullanarak ürün satın alabilecekleri bir çevrimiçi mağaza olarak Web3 özelliklerine erişmelerine olanak tanıyacak.

Ayrıca Minecraft'ın yazılımlarından bazıları açık kaynak kodlu. Yani, doğru teknik bilgiye sahip herkes bunun üzerine inşa edebilir.

Microsoft, Minecraft’ın geliştiricisi Mojang Studios‘u 2014'de 2,5 milyar dolara satın aldıktan sonra oyuncu sayısı ciddi artış gösterdi. Oyun 2020’de 131 milyon aylık aktif kullanıcıya, 2021’de ise 141 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya ulaştı.

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Minecraft, NFT Worlds ile Web3’e adım atıyor