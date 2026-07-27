Minecraft'ın sistem gereksinimleri 17 yıl sonra ilk kez yükseltildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Microsoft, 17 yıl aradan sonra ilk kez Minecraft: Java Edition'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini güncelledi. Şirket, yapılan değişikliğin oyunun hem bugün hem de gelecekte daha kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Eski sistemler oyunu açamayacak

Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre önceki sistem gereksinimleri, artık günümüz donanım ve grafik teknolojilerini yansıtmıyor. Bu nedenle Java Edition için daha güçlü işlemciler, daha fazla bellek ve Vulkan 1.3 grafik desteği temel gereksinimler arasına eklendi.

Şirketin açıklamasına göre Minecraft: Java Edition, zaman içinde OpenGL'den Vulkan grafik API'sine geçiş yapacak. Microsoft, yeni minimum gereksinimlerin altında kalan sistemlerde oyunun şimdilik çalışmaya devam edebileceğini ancak performans ve görüntü kalitesinin artık garanti edilmediğini ifade etti.

God of War Laufey çıkış tarihi duyuruldu: Kratos da geri dönüyor 1 gün önce eklendi

Ayrıca ilerleyen dönemde Vulkan geçişi tamamlandıkça, bugün oyunu çalıştırabilen bazı eski donanımların Java Edition'ı açmakta zorlanabileceği veya tamamen destek dışı kalabileceği belirtiliyor.

Yeni gereksinimlerin altında kalan kullanıcılar ise Minecraft Bedrock Edition'a geçerek oyunu oynamayı sürdürebilecek.

Minecraft Java Edition sistem gereksinimleri

Minecraft Java Edition minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64 bit Windows, macOS veya Linux

: 64 bit Windows, macOS veya Linux İşlemci : Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 (4 çekirdek)

: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 (4 çekirdek) RAM : Harici ekran kartı ile 8 GB, dahili grafik birimi ile 12 GB

: Harici ekran kartı ile 8 GB, dahili grafik birimi ile 12 GB Ekran Kartı : Vulkan 1.3 destekli, en az 2 GB VRAM'e sahip GPU

: Vulkan 1.3 destekli, en az 2 GB VRAM'e sahip GPU Grafik Hedefi: 1080p / 30 FPS (Fast grafik ayarı)

Minecraft Java Edition önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64 bit Windows, macOS veya Linux

: 64 bit Windows, macOS veya Linux İşlemci : Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro

: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro (en az 6 GB VRAM)

: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro (en az 6 GB VRAM) Grafik Hedefi: 1080p / 60 FPS (Fancy grafik ayarı)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Minecraft sistem gereksinimleri 17 yıl sonra ilk kez yükseltildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: