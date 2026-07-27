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    Minecraft'ın sistem gereksinimleri 17 yıl sonra ilk kez yükseltildi

    Minecraft: Java Edition'ın sistem gereksinimleri 17 yıl sonra ilk kez güncellendi. Microsoft, yeni donanım şartlarıyla birlikte eski sistemler için önemli bir değişimin başlayacağını duyurdu.

    Minecraft sistem gereksinimleri 17 yıl sonra ilk kez yükseltildi Tam Boyutta Gör

    Microsoft, 17 yıl aradan sonra ilk kez Minecraft: Java Edition'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini güncelledi. Şirket, yapılan değişikliğin oyunun hem bugün hem de gelecekte daha kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Eski sistemler oyunu açamayacak

    Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre önceki sistem gereksinimleri, artık günümüz donanım ve grafik teknolojilerini yansıtmıyor. Bu nedenle Java Edition için daha güçlü işlemciler, daha fazla bellek ve Vulkan 1.3 grafik desteği temel gereksinimler arasına eklendi.

    Şirketin açıklamasına göre Minecraft: Java Edition, zaman içinde OpenGL'den Vulkan grafik API'sine geçiş yapacak. Microsoft, yeni minimum gereksinimlerin altında kalan sistemlerde oyunun şimdilik çalışmaya devam edebileceğini ancak performans ve görüntü kalitesinin artık garanti edilmediğini ifade etti.

    Ayrıca ilerleyen dönemde Vulkan geçişi tamamlandıkça, bugün oyunu çalıştırabilen bazı eski donanımların Java Edition'ı açmakta zorlanabileceği veya tamamen destek dışı kalabileceği belirtiliyor.

    Yeni gereksinimlerin altında kalan kullanıcılar ise Minecraft Bedrock Edition'a geçerek oyunu oynamayı sürdürebilecek.

    Minecraft Java Edition sistem gereksinimleri

    Minecraft Java Edition minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64 bit Windows, macOS veya Linux
    • İşlemci: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 (4 çekirdek)
    • RAM: Harici ekran kartı ile 8 GB, dahili grafik birimi ile 12 GB
    • Ekran Kartı: Vulkan 1.3 destekli, en az 2 GB VRAM'e sahip GPU
    • Grafik Hedefi: 1080p / 30 FPS (Fast grafik ayarı)

    Minecraft Java Edition önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64 bit Windows, macOS veya Linux
    • İşlemci: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro
    • RAM: 16 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro (en az 6 GB VRAM)
    • Grafik Hedefi: 1080p / 60 FPS (Fancy grafik ayarı)
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