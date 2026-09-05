Mini laptopa dönüşen el konsolu: Acer Project DualPlay Mini

Acer, Project DualPlay Mini’nin özelliklerini detaylı olarak paylaşmadı, yalnızca Intel işlemciyle geleceğini söyledi. Intel Arc G3 serisinden ya da el-dizüstü bilgisayar hibritini çalıştıran normal Panther Lake çipinin olacağı tahmin ediliyor. Soğutma, Predator AeroBlade metal fan ve ikinci bir geleneksel plastik fandan oluşan çift fanlı sistemle sağlanıyor.
50. yıla özel ürün
Project DualPlay Mini, Acer’ın 50. yılına denk gelen bir ürün olduğundan arkasında Mors alfabesiyle "Acer 50 since 1976" ifadesine yer verilmiş. Konsept olarak gösterildiği için cihazın henüz bir çıkış tarihi yok.