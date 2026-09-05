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Tam Boyutta Gör Acer, oyun el cihazını minik bir dizüstü bilgisayarla birleştiren sıra dışı konsept cihaz olan Project DualPlay Mini'yi tanıttı. Bu fikir yeni değil; Ayaneo, Onexplayer ve GPD gibi OEM'ler daha önce el cihazı-dizüstü bilgisayar hibrit ürününü düşündü ancak Acer'ın yaklaşımı piyasadaki hiçbir şeye benzemiyor. Project DualPlay Mini harici bir ekrana da bağlanabiliyor. Klavye tam çalışma için çok uygun olmasa da belirli işler yapılabilir.

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El konsolu modu ve laptop modu

Tam Boyutta Gör Cihaz, ekranın ve kontrollerin iki mod arasında geçiş yapmasını sağlayan çevirme ve döndürme tasarımını kullanıyor. El modunda, Project DualPlay Mini geleneksel taşınabilir oyun sistemi gibi çalışacak şekilde tasarlanmış. Cihazı dizüstü bilgisayar moduna çevirdiğinizde ise arkadan aydınlatmalı fiziksel klavye ortaya çıkıyor. El kontrolleri, hassas giriş gerektirmeyen daha yavaş oyunlar için tasarlanmış. Klavye ise FPS ve MOBA oyunları için tasarlanmış.

Intel işlemciyle geliyor

Acer, Project DualPlay Mini’nin özelliklerini detaylı olarak paylaşmadı, yalnızca Intel işlemciyle geleceğini söyledi. Intel Arc G3 serisinden ya da el-dizüstü bilgisayar hibritini çalıştıran normal Panther Lake çipinin olacağı tahmin ediliyor. Soğutma, Predator AeroBlade metal fan ve ikinci bir geleneksel plastik fandan oluşan çift fanlı sistemle sağlanıyor.

50. yıla özel ürün

Project DualPlay Mini, Acer’ın 50. yılına denk gelen bir ürün olduğundan arkasında Mors alfabesiyle "Acer 50 since 1976" ifadesine yer verilmiş. Konsept olarak gösterildiği için cihazın henüz bir çıkış tarihi yok.

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Mini laptopa dönüşen el konsolu: Acer Project DualPlay Mini

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