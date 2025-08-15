Giriş
    Mini SSD tanıtıldı: MicroSD kart boyutunda SSD performansı!

    Çinli depolama şirketi Biwin, microSD kartların küçüklüğünü ve M.2 SSD'lerin hızını birleştiren yeni bir kart türü duyurdu. Yeni kart, saniyede 3.700 MB’a kadar hızlara ulaşabiliyor.

    Mini SSD tanıtıldı: MicroSD kart boyutunda SSD performansı! Tam Boyutta Gör
    Çinli depolama şirketi Biwin, MicroSD kartların küçüklüğünü ve M.2 SSD'lerin hızını birleştiren yeni bir SSD kart türünü duyurdu. Şİrketin "Mini SSD" olarak adlandırdığı yeni format, yalnızca 15 mm x 17 mm x 1,4 mm ile MicroSD kartlardan biraz daha büyük boyutlara sahip olmasına rağmen, PCIe 4x2 bağla0ntısı üzerinden saniyede 3.700 MB’a kadar okuma, 3.400 MB’a kadar yazma hızına ulaşabiliyor. NVMe 1.4 protokolünü kullanan kartlar, 512 GB, 1 TB ile 2 TB kapasite seçenekleri sunuyor.

    Mini SSD tanıtıldı: MicroSD kart boyutunda SSD performansı! Tam Boyutta Gör

    MicroSD Express'in dört katı hız sunuyor

    Karşılaştırmak gerekirse, Nintendo Switch 2 ile uyumlu yeni MicroSD Express kartlar teoride en fazla 985 MB/s hız sunuyor, bu hız Mini SSD’nin hızının neredeyse dörtte biri kadar. Tam boy SD Express kartlar teorik olarak 3.940 MB/s ile Mini SSD’yi geçiyor ancak iki katı boyuta sahip.

    Tür Uzunluk Genişlik Kalınlık Teorik maksimum hız
    Mini SSD 15 mm 17 mm 1,4 mm 3.700 MB/s
    MicroSD 11 mm 15 mm 1 mm 985 MB/s
    SD 24 mm 32 mm ~2 mm 3.940 MB/s
    M.2 2230 22 mm 30 mm ~2 mm ~8.000 MB/s
    M.2 2280 22 mm 80 mm ~2 mm ~14.000 MB/s

    Biwin’in Mini SSD’si, diğer üreticilerin kolayca benimseyebileceği resmi bir standart mı henüz belli değil. Ancak şirket ürünü, dizüstüler, tabletler, telefonlar, kameralar ve daha fazlası için pazarlıyor. Ayrıca, tıpkı akıllı telefonlardaki SIM kart yuvaları gibi, bir iğne ile çıkarılabilen özel bir yuvaya sahip. Aynı zamanda, IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası ve 3 metreden düşmeye dayanıklılık gibi özellikleri de barındırıyor.

    Çin’deki iki üst seviye taşınabilir oyun cihazı şimdiden bu SSD’yi kullanacağını açıkladı. Bunlardan biri, dev bataryalı Strix Halo işlemcili GPD Win 5, diğeri ise OneNetbook’un aynı işlemciyi kullanan hibrit laptop/tablet modeli OneXPlayer Super X. Her iki cihaz da geçtiğimiz hafta ChinaJoy etkinliğinde tanıtıldı ve yeni Mini SSD için özel kart yuvalarına sahip olacağı duyuruldu.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 8 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

