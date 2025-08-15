Mini SSD tanıtıldı: MicroSD kart boyutunda SSD performansı!

MicroSD Express'in dört katı hız sunuyor
Karşılaştırmak gerekirse, Nintendo Switch 2 ile uyumlu yeni MicroSD Express kartlar teoride en fazla 985 MB/s hız sunuyor, bu hız Mini SSD’nin hızının neredeyse dörtte biri kadar. Tam boy SD Express kartlar teorik olarak 3.940 MB/s ile Mini SSD’yi geçiyor ancak iki katı boyuta sahip.
|Tür
|Uzunluk
|Genişlik
|Kalınlık
|Teorik maksimum hız
|Mini SSD
|15 mm
|17 mm
|1,4 mm
|3.700 MB/s
|MicroSD
|11 mm
|15 mm
|1 mm
|985 MB/s
|SD
|24 mm
|32 mm
|~2 mm
|3.940 MB/s
|M.2 2230
|22 mm
|30 mm
|~2 mm
|~8.000 MB/s
|M.2 2280
|22 mm
|80 mm
|~2 mm
|~14.000 MB/s
Biwin’in Mini SSD’si, diğer üreticilerin kolayca benimseyebileceği resmi bir standart mı henüz belli değil. Ancak şirket ürünü, dizüstüler, tabletler, telefonlar, kameralar ve daha fazlası için pazarlıyor. Ayrıca, tıpkı akıllı telefonlardaki SIM kart yuvaları gibi, bir iğne ile çıkarılabilen özel bir yuvaya sahip. Aynı zamanda, IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası ve 3 metreden düşmeye dayanıklılık gibi özellikleri de barındırıyor.
Çin'deki iki üst seviye taşınabilir oyun cihazı şimdiden bu SSD'yi kullanacağını açıkladı. Bunlardan biri, dev bataryalı Strix Halo işlemcili GPD Win 5, diğeri ise OneNetbook'un aynı işlemciyi kullanan hibrit laptop/tablet modeli OneXPlayer Super X. Her iki cihaz da geçtiğimiz hafta ChinaJoy etkinliğinde tanıtıldı ve yeni Mini SSD için özel kart yuvalarına sahip olacağı duyuruldu.
