Minik Çinli elektrikli 7 bin dolara 310 km menzil vadediyor

Chery'nin alt markası olarak kurulan Kaiyi Auto, E-Qute 04 modelinin “Max” versiyonunu tanıttı. Daha güçlü motor, yenilenen iç mekân ve CATL imzalı yeni batarya paketiyle gelen model, yaklaşık 7 bin dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

7 bin dolar fiyat, 310 km menzil

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda yapılan güncellemeler sade ama etkili. Ön bölümdeki kapalı panjur tasarımı yerini iki yan hava girişine bırakırken, arka tarafta sis lambalarının konumu aşağıya alınmış. Küçük dokunuşlar, aracı daha modern gösteriyor.

İç mekânda ise değişim çok daha radikal. Yeni E-Qute 04 Max, fiziksel tuş ve düğmeleri tamamen ortadan kaldırarak minimalist bir yaklaşım benimsiyor. Orta konsolda artık 12.8 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Sürücü ekranı da yenilenirken, koltuk tasarımı elden geçirilmiş.

Kaputun altında yapılan güncelleme, Max versiyonun en önemli kozlarından biri. Önde konumlandırılan 55 kW'lık (74 hp) elektrik motoru, CATL üretimi 28 kWsa LFP batarya ile eşleştirilmiş. Bu kombinasyon, CLTC normlarına göre 310 km menzil sunuyor. Araç 1115 kg ağırlığında ve kompakt sınıf ölçülerini koruyor.

Şarj tarafında da sınıf standartları yakalanmış durumda. DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya %30’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada dolabiliyor. Bu değer, mini elektrikli araç segmenti için ortalama kabul ediliyor. Bataryanın soğuk havalarda ön ısıtma özelliği de bulunuyor.

Altyapıda önde MacPherson, arkada ise torsiyon çubuğu süspansiyon tercih edilmiş. Tüm versiyonlarda 15 inç jantlar bulunuyor. Model, yoğun rekabetin yaşandığı mini elektrikli araç pazarında Wuling Hongguang Mini EV ve Geely Panda Mini gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

