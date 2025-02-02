Minimal Phone e-ink ekran ve fiziksel klavye ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Akıllı telefon dünyasında bugün belirli standartların dışına çıkılmıyor olsa da farklılık arayanlara yönelik nadiren projelere rastlamak da mümkün. Minimal Phone gözlerini düşünenler için e-ink bir ekrana sahip.

Minimal Phone özellikleri ve fiyatı

Minimal Phone modeli 4.3 inçlik siyah-beyaz e-ink ekrana sahip. Kitap okuma, makale okuma gibi işlevler için ideal olsa da tazeleme hızları düşük olduğu için video izleme veya oyun gibi senaryolarda beklentileri karşılayamayabilir.

Huawei ambargoya rağmen durmuyor 1 hf. önce eklendi

MediaTek Helio G99 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama yer alıyor. Android 14 işletim sistemi ve Google Play desteği ile uygulama kullanımından sorun yaşanmıyor. 16MP arka kamera ve opsiyonel 5MP ön kamera mevcut. 3000mAh batarya günlerce kullanılabiliyor. 18W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj mevcut.

Telefonda BlackBerry dönemlerinden hatırladığımız üzere 35 tuşlu QWERTY klavyeye yer verilmiş. 0.15mm seyahat mesafesi ve titreşimli geri besleme ile verimli bir tecrübe sunuyor. USB Tip-C girişi, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri olan telefon, kitle fonlama sevkiyatlarını göndermeye başladı. Yıl içerisinde 399$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Minimal Phone satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı