Uygun fiyatlı NAS cihazı tanıtıldı: 144 TB'a kadar depolama

Minisforum N5 Air NAS cihazı özellikleri nasıl?
Minisforum N5 Air, 16 GB DDR5 RAM ile geliyor ancak 96 GB'a bellek desteği mevcut. OCuLink arayüzü, cihazın harici GPU'ya ya da ek depolama sürücülerine bağlanmasına olanak tanıyor ve bir PCIe yuvası da mevcut. Tasarım açısından ise, Beelink ME Pro'dan esinlenmiş gibi görünüyor; kullanıcıların anakartı kasadan dışarı kaydırmasına olanak tanıyan bir tasarıma sahip. Markaya göre bu, SSD ve RAM yükseltmelerini kolaylaştıracak ve bakımı da kolaylaştıracak.
Minisforum N5 Air NAS cihazı fiyatı ne kadar?
Minisforum, N5 Air AI NAS, 499 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
Minisforum N5 Air AI NAS özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 7 255
- GPU: AMD Radeon 780M
- Bellek: 96GB'a kadar DDR5 5600MT/S RAM
- Depolama: 5 x 3.5/2.5 inç HDD (Disk başına 22 TB'a kadar) (SATA 3.0), 1 x M.2 2230/2280/22110 NVME SSD (4 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x2)
- Ethernet: LAN2: 10 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8127), LAN1: 5 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8126)
- Görüntü çıkışı: HDMI x1 (8K@60Hz/4K@144Hz), USB4 x2 (8K@60Hz/4K@144Hz)
- Ses çıkışı: HDMI x1, USB4 x2
- Portlar: USB4 (Alt DP 2.0) x1, USB 3.2 Gen2 x1, USB4 (Alt DP 2.0) x1, HDMI 2.1 FRL x1, OCuLink portu x1, 10GbE LAN portu (LAN2, RJ45, AQC113) x1, 5GbE LAN portu (LAN1, RJ45, RTL8126) x1, USB3.2 Gen2 x1, USB 2.0 x1, PCIe x16 yuvası (PCilet 4.0) x4) x1, USB 3.2 Gen2 x1
- İşletim sistemi desteği: Windows 11 / Linux / MinisCloud
- Boyut ve ağırlık: 199 x 202 x 252 mm, 4 kg