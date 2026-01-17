Uygun fiyatlı NAS cihazı tanıtıldı: 144 TB'a kadar depolama

Tam Boyutta Gör Minisforum N5 Air, Ocak 2026'nın başlarında tanıtılmıştı. Beş HDD yuvasına ve PCIe 4.0 SSD'leri destekleyebilen üç adet M.2 yuvasına sahip uygun fiyatlı ağa bağlı depolama cihazı olarak piyasada yerini alıyor.

Minisforum N5 Air NAS cihazı özellikleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Minisforum N5 Air, geleneksel HDD’ler için beş yuva ve NVMe SSD'ler için üç M.2 yuvasıyla toplamda 144 TB'a kadar depolamayı destekliyor. Birlikte verilen çevirici, kullanıcıların M.2 yuvalarına U.2 sürücüleri takmasına olanak tanıyor. Ağ bağlantısı, biri 5 Gbit/s diğeri 10 Gbit/s'ye kadar hızlara ulaşan iki Ethernet portu ile sağlanıyor. NAS cihazı Bağlantı Birleştirmeyi destekliyor ancak mevcut ağ donanımınızın başka yerlerde önemli darboğazları önleyecek kadar hızlı olması gerekiyor.

Minisforum N5 Air, 16 GB DDR5 RAM ile geliyor ancak 96 GB'a bellek desteği mevcut. OCuLink arayüzü, cihazın harici GPU'ya ya da ek depolama sürücülerine bağlanmasına olanak tanıyor ve bir PCIe yuvası da mevcut. Tasarım açısından ise, Beelink ME Pro'dan esinlenmiş gibi görünüyor; kullanıcıların anakartı kasadan dışarı kaydırmasına olanak tanıyan bir tasarıma sahip. Markaya göre bu, SSD ve RAM yükseltmelerini kolaylaştıracak ve bakımı da kolaylaştıracak.

Minisforum N5 Air NAS cihazı fiyatı ne kadar?

Minisforum, N5 Air AI NAS, 499 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Minisforum N5 Air AI NAS özellikleri

İşlemci : AMD Ryzen 7 255

: AMD Ryzen 7 255 GPU : AMD Radeon 780M

: AMD Radeon 780M Bellek : 96GB'a kadar DDR5 5600MT/S RAM

: 96GB'a kadar DDR5 5600MT/S RAM Depolama : 5 x 3.5/2.5 inç HDD (Disk başına 22 TB'a kadar) (SATA 3.0), 1 x M.2 2230/2280/22110 NVME SSD (4 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x2)

: 5 x 3.5/2.5 inç HDD (Disk başına 22 TB'a kadar) (SATA 3.0), 1 x M.2 2230/2280/22110 NVME SSD (4 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x1), 1 x U.2/M.2 2280/22110 NVME SSD (15 TB'a kadar, PCIE4.0 x2) Ethernet : LAN2: 10 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8127), LAN1: 5 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8126)

: LAN2: 10 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8127), LAN1: 5 GbE LAN (RJ45, Modül: RTL8126) Görüntü çıkışı : HDMI x1 (8K@60Hz/4K@144Hz), USB4 x2 (8K@60Hz/4K@144Hz)

: HDMI x1 (8K@60Hz/4K@144Hz), USB4 x2 (8K@60Hz/4K@144Hz) Ses çıkışı : HDMI x1, USB4 x2

: HDMI x1, USB4 x2 Portlar : USB4 (Alt DP 2.0) x1, USB 3.2 Gen2 x1, USB4 (Alt DP 2.0) x1, HDMI 2.1 FRL x1, OCuLink portu x1, 10GbE LAN portu (LAN2, RJ45, AQC113) x1, 5GbE LAN portu (LAN1, RJ45, RTL8126) x1, USB3.2 Gen2 x1, USB 2.0 x1, PCIe x16 yuvası (PCilet 4.0) x4) x1, USB 3.2 Gen2 x1

: USB4 (Alt DP 2.0) x1, USB 3.2 Gen2 x1, USB4 (Alt DP 2.0) x1, HDMI 2.1 FRL x1, OCuLink portu x1, 10GbE LAN portu (LAN2, RJ45, AQC113) x1, 5GbE LAN portu (LAN1, RJ45, RTL8126) x1, USB3.2 Gen2 x1, USB 2.0 x1, PCIe x16 yuvası (PCilet 4.0) x4) x1, USB 3.2 Gen2 x1 İşletim sistemi desteği : Windows 11 / Linux / MinisCloud

: Windows 11 / Linux / MinisCloud Boyut ve ağırlık: 199 x 202 x 252 mm, 4 kg

