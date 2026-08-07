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    Elden Ring ve ARC Raiders'a benzetilen Mistfall Hunter, bir milyon oyuncuya ulaştı

    İki farklı türü bir araya getirdiği için "Elden Ring ile ARC Raiders'ın karışımı" olarak tanıtılan Mistfall Hunter, 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı.

    Elden Ring ve ARC Raiders'a benzetilen Mistfall Hunter, bir milyon oyuncuya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında oyunseverlerle buluşan en dikkat çekici oyunlardan biri de Mistfall Hunter oldu. "Elden Ring ile ARC Raiders'ın karışımı" olarak pazarlanan oyun, soulslike ve extraction gibi son dönemde oldukça popüler olan ama normalde bir arada pek görmediğimiz iki türü bir araya getirmesiyle merak uyandırmayı başardı. Üstüne bir de çıktığı gün Xbox Game Pass'e gelince, son derece başarılı bir çıkışın önü açılmış oldu.

    Oyunun arkasındaki stüdyo olan Bellring Games, dün bir açıklama yaparak oyunun daha şimdiden 1 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. 29 Temmuz'da çıkan bir oyun için bu kayda değer bir başarı. Elbette bunda Game Pass'te oynanabiliyor olmasının payı büyük. Ama oyunun satışa çıktığı diğer platformlarda da ilgiyle karşılandığı görülüyor.

    Mistfall Hunter'a Dair Yorumlar Karışık

    Mistfall Hunter kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmış olsa da oyuna dair yorumların öyle övgü dolu olduğu söylenemez. Oyunun Steam'deki oyuncu değerlendimesi "karışık". MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 71. Yani oyun öyle övgülere boğulmuyor ama seveni de var.

    Şimdi asıl belirleyici olan oyunun bu momentumu sonraki haftalara taşıyıp taşıyamayacağı olacak. Zira bu tarz oyunlarda, oyunun yeni içeriklerle güncellenip aktif kalabilmesi için belli bir kemik kitlenin oluşması ve haftalarca oyunu oynamaya devam etmesi gerekiyor. Mistfall Hunter'ın bu kitleyi oluşturup oluşturamayacağını sonraki haftalarda takip edip göreceğiz.

    Mistfall Hunter, oyuncuları kıyamet sonrası harabeye dönmüş, canavarlar ve ölümcül bir sisle kaplı tekinsiz topraklara davet ediyor. Oyuncular, "Mist" adı verilen bu zehirli sisin içine girerek kadim kalıntıları, güçlü büyülü eşyaları ve ganimetleri toplamak için mücadele eden avcıları kontrol ediyor. Haritada sadece yapay zekânın yönettiği korkunç yaratıklar değil, sizin gibi ganimet peşinde olan diğer gerçek oyuncular da tehlike unsuru olarak karşınıza çıkıyor.

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