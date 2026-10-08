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    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası

    Fransız yapay zeka şirketi Mistral, 1 trilyon parametreli yeni yapay zeka modeli Mistral Large 4’ü tanıttı. Şirket, modelin Çin dışındaki en güçlü açık ağırlıklı sistem olduğunu söylüyor.

    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası Tam Boyutta Gör

    Fransız yapay zeka şirketi Mistral, Mistral Large 4 (ML4) adlı yeni modelini tanıttı. Şirket içinde “Le Chonk” olarak adlandırılan model, toplam 1 trilyon parametre içeriyor ve özellikle yazılım geliştirme, siber güvenlik, finans, üretim ve görsel analiz gibi alanlara odaklanıyor.

    Mistral, ML4’ün Çin dışındaki en güçlü açık ağırlıklı model olduğunu ve küresel ölçekte en üst düzey açık modeller arasında yer aldığını belirtiyor. Model, ilk aşamada geliştiriciler, siber güvenlik uzmanları ve kamu kurumları için ön izleme sürümüyle kullanıma sunuluyor. Model ağırlıklarının 27 Ekim’de yayımlanması planlanıyor.

    4 bin Nvidia GPU ile eğitildi

    Mistral Large 4, yaklaşık iki aylık eğitim sürecinden geçirildi. Modelin eğitimi için şirketin Avrupa'daki kendi veri merkezlerinde 4 bin Nvidia Grace Blackwell GPU kullanıldı. ML4, 160’tan fazla dil üzerinde eğitilirken Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri de eğitim kapsamına alındı.

    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası Tam Boyutta Gör

    Modelin dikkat çeken noktalarından biri ise 1 trilyon parametreye sahip olmasına rağmen bunların tamamını aynı anda çalıştırmaması. ML4’te yalnızca 49 milyar parametre çıkarım sırasında aktif hale geliyor. Bu seyrek mimari, toplam model kapasitesini yüksek tutarken her işlemde ağın yalnızca bir bölümünün kullanılmasını sağlıyor.

    Karşılaştırma açısından Mistral’ın önceki Large 3 modeli 675 milyar parametre ve 41 milyar aktif parametre içeriyordu. Large 3’ün eğitimi için ise 3 bin Nvidia H200 GPU kullanılmıştı.

    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte ML4 çok modlu girdileri işleyebilse de çıktı tarafında sadece metin üretiyor. Mistral, yeni modelin yazılım mühendisliği, siber savunma, finansal analiz, uydu ve hava görüntülerinin değerlendirilmesi, teknik çizimler ve çip tasarımı gibi kullanım alanlarını öne çıkarıyor.

    Siber güvenlik özellikle öne çıkıyor

    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası Tam Boyutta Gör

    Mistral, yeni modelin siber güvenlik yeteneklerini stratejik kullanım alanlarından biri olarak konumlandırıyor. Şirket, açık ağırlıklı modellerin kurumlara kod analizi, savunma testleri ve benzeri güvenlik çalışmalarında daha fazla kontrol sağlayabileceğini savunuyor.

    Bu yaklaşım, kapalı yapay zeka modellerinin güvenlik politikaları nedeniyle bazı çift kullanımlı talepleri reddedebilmesine dayanıyor. Mistral’a göre kurumlar, kendi altyapılarında çalıştırabilecekleri ve özelleştirebilecekleri açık ağırlıklı modeller sayesinde bu süreçler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir.

    Mistral Large 4 tanıtıldı: Avrupa’nın en güçlü yapay zekası Tam Boyutta Gör

    ML4’ün ağırlıkları özel bir Mistral lisansı altında yayımlanacak. Şirket ayrıca kurumsal ve kamu müşterileri için egemen altyapılarda çalıştırma, özelleştirme ve sıfır veri saklama seçeneklerini öne çıkarıyor.

    Mistral’ın paylaştığı ön sonuçlarda ML4, DeepSWE v1.1 yazılım mühendisliği testinde yüzde 62 başarı gösteriyor. Şirketin karşılaştırmasında Reflection AI’ın Beam modeli yüzde 44, Qwen 3.8 Max yüzde 51, DeepSeek V4 Pro 0813 yüzde 57 ve GLM-5.3 yüzde 61 seviyesinde bulunuyor.

    Ancak belirtelim, ML4 henüz bağımsız değerlendirme platformlarında kapsamlı şekilde test edilmiş durumda değil. Dolayısıyla bu içerikte paylaştığımız görsellerdeki tablolara bağımsız testler yapıldığında bir daha bakmak gerekiyor. ML4 için yaklaşık üç haftalık ön izleme dönemi yürütülecek ve ardından 27 Ekim’de model ağırlıkları yayımlanacak.

    Kaynakça https://mistral.ai/news/mistral-large-4/ https://techcrunch.com/2026/10/06/mistrals-new-1t-model-aims-to-leapfrog-closed-and-open-rivals/
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