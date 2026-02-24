MIT, 3D yazıcıyla tek seferde çalışan elektrik motoru üretti

3D yazıcılarda yeni dönem
Sistem, MIT Microsystems Technology Laboratories bünyesinde geliştirildi ve doğrulama için doğrusal (linear) bir elektrik motoru basıldı. Bu tür motorlar; pick-and-place robotlar, optik konumlandırma sistemleri ve konveyör hatlarında kullanılıyor.
Platform, dört ayrı ekstrüzyon aracını aynı yapı içinde kullanabiliyor ve toplamda beş farklı işlevsel malzemeyi tek otomatik üretim sürecinde bir araya getiriyor. Bunlar, yapısal/yalıtkan gövde malzemesi, iletken yollar için malzeme, yumuşak manyetik bileşen, kalıcı mıknatıs davranışı gösteren sert manyetik malzeme ve esnek bölgeler için uygun bir materyal.
Beş farklı malzeme tek süreçte
Bu kombinasyon, geleneksel 3D yazıcılarda ciddi hizalama ve ısı yönetimi sorunları yaratabiliyor. MIT'nin çözümü ise sensörler ve hassas kontrol altyapısıyla her nozul geçişini mikron seviyesinde doğrulukla konumlandırmak üzerine kurulu.
Yaklaşık 50 cent'lik malzeme maliyeti ise, endüstriyel motorların yerini hemen alacağı anlamına gelmiyor. Ancak özel tasarım elektromekanik parçaların sahada, tedarik zincirine bağlı kalmadan üretilebilmesi fikri artık çok daha gerçekçi. MIT ekibi bir sonraki aşamada mıknatıslama sürecini doğrudan baskıya entegre etmeyi ve döner (rotary) motorları da tamamen 3D yazıcıdan çıkarmayı hedefliyor.