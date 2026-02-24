MIT, 3D yazıcıyla tek seferde çalışan elektrik motoru üretti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 3D yazıcılar artık yalnızca şekil üretmekle yetinmiyor. MIT araştırmacıları, tek bir baskı sürecinde tamamen çalışır durumda bir elektrik motoru üretebilen yeni bir çok malzemeli ekstrüzyon platformu geliştirdi. Üstelik motorun malzeme maliyeti yaklaşık 50 cent seviyesinde.

3D yazıcılarda yeni dönem

Sistem, MIT Microsystems Technology Laboratories bünyesinde geliştirildi ve doğrulama için doğrusal (linear) bir elektrik motoru basıldı. Bu tür motorlar; pick-and-place robotlar, optik konumlandırma sistemleri ve konveyör hatlarında kullanılıyor.

Platform, dört ayrı ekstrüzyon aracını aynı yapı içinde kullanabiliyor ve toplamda beş farklı işlevsel malzemeyi tek otomatik üretim sürecinde bir araya getiriyor. Bunlar, yapısal/yalıtkan gövde malzemesi, iletken yollar için malzeme, yumuşak manyetik bileşen, kalıcı mıknatıs davranışı gösteren sert manyetik malzeme ve esnek bölgeler için uygun bir materyal.

Beş farklı malzeme tek süreçte

Bu kombinasyon, geleneksel 3D yazıcılarda ciddi hizalama ve ısı yönetimi sorunları yaratabiliyor. MIT'nin çözümü ise sensörler ve hassas kontrol altyapısıyla her nozul geçişini mikron seviyesinde doğrulukla konumlandırmak üzerine kurulu.

Tam Boyutta Gör Baskı sonrasında gereken tek ek adım, sert manyetik malzemenin mıknatıslanması. Bu işlem tamamlandığında motor çalışır hale geliyor. Araştırmacılara göre üretilen doğrusal motor, geleneksel yöntemlerle üretilen benzer motorlarla aynı, bazı senaryolarda ise daha iyi performans gösterdi.

Yaklaşık 50 cent'lik malzeme maliyeti ise, endüstriyel motorların yerini hemen alacağı anlamına gelmiyor. Ancak özel tasarım elektromekanik parçaların sahada, tedarik zincirine bağlı kalmadan üretilebilmesi fikri artık çok daha gerçekçi. MIT ekibi bir sonraki aşamada mıknatıslama sürecini doğrudan baskıya entegre etmeyi ve döner (rotary) motorları da tamamen 3D yazıcıdan çıkarmayı hedefliyor.

