    MIT, enjekte edilebilir beyin çipleri icat etti: Ameliyatsız tedavi devrimi

    MIT, kana enjekte edilebilen kablosuz mikro implantlarla beyin iltihaplarına ameliyatsız elektriksel uyarım uygulayarak nörolojik hastalıkların tedavisinde yeni bir dönem vaat ediyor.

    MIT, enjekte edilebilir beyin çipleri icat etti Tam Boyutta Gör
    MIT’de geliştirilen yeni bir biyoteknoloji platformu, beyne dışarıdan müdahale gerektiren ameliyatlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek bir tedavi yaklaşımını gündeme taşıyor. Araştırma ekibi, vücuda enjekte edilebilen ve hedef bölgeye kendi kendine ilerleyen kablosuz beyin implantları üzerinde çalışıyor. “Circulatronics” adı verilen bu sistem, klasik bir beyin çipi yerine, hastalık bölgelerine taşınabilen bütüncül bir tedavi altyapısı olarak tanımlanıyor.

    Nörolojik hastalıkları tedavi edebilir

    MIT ekibi, Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte geliştirdikleri teknolojiyi tamamen otonom bir biyoelektronik implant olarak nitelendiriyor. Çalışmanın temelini, kan dolaşımına verilebilen ve hücre boyutundan bile küçük kablosuz elektronik parçacıklar oluşturuyor. “SWED” (Sub-cellular Wireless Electronic Devices) adı verilen bu parçacıklar, enjeksiyon sonrası bağışıklık hücreleriyle (özellikle monositlerle) birleşerek hibrit bir yapı oluşturuyor. Bu sayede “doğal hücresel dolaşım”ı takip ederek beyindeki iltihaplı bölgelere taşınıyorlar.

    Beyindeki inflamasyon Alzheimer’dan MS’e (Multiple Skleroz), felçten beyin tümörlerine kadar birçok nörolojik hastalığın temelinde kritik rol oynuyor. SWED’ler hedef bölgeye ulaştığında, ilgili dokulara yerleşerek mikro düzeyde elektriksel uyarım sağlıyor. Bu uyarımlar, normalde iletilemeyen sinyallerin tekrar işlevsel hale gelmesini amaçlıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin kemirgen deneylerinde başarılı biçimde uygulanabildiğini ve implantların kablosuz olarak kontrol edilerek sinir dokusuna elektriksel uyarım sağlayabildiklerini belirtiyor.

    Klinik deneyler 3 yıl uzakta

    MIT, enjekte edilebilir beyin çipleri icat etti Tam Boyutta Gör
    Bu teknolojinin klinik denemelerde kullanılmasının en az üç yıl sürebileceği de belirtiliyor. Teknoloji başarılı olursa, bugün ancak yüksek riskli ameliyatlarla erişilebilen beyin bölgelerine ameliyatsız, düşük maliyetli ve çok daha güvenli biçimde müdahale etmek mümkün olabilir. Çalışmanın baş araştırmacısı Deblina Sarkar, geliştirdikleri yaklaşımın sınırlarının yalnızca beyinle sınırlı olmadığını vurgulayarak, bu tür biyolojik taşıyıcılarla çalışan elektronik implantların gelecekte vücudun farklı bölgelerinde de kullanılabileceğini ifade ediyor.

    Kaynakça https://futurism.com/health-medicine/mit-injectable-brain-chip https://www.nature.com/articles/s41587-025-02809-3
