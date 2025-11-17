MIT, enjekte edilebilir beyin çipleri icat etti: Ameliyatsız tedavi devrimi

MIT ekibi, Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte geliştirdikleri teknolojiyi tamamen otonom bir biyoelektronik implant olarak nitelendiriyor. Çalışmanın temelini, kan dolaşımına verilebilen ve hücre boyutundan bile küçük kablosuz elektronik parçacıklar oluşturuyor. “SWED” (Sub-cellular Wireless Electronic Devices) adı verilen bu parçacıklar, enjeksiyon sonrası bağışıklık hücreleriyle (özellikle monositlerle) birleşerek hibrit bir yapı oluşturuyor. Bu sayede “doğal hücresel dolaşım”ı takip ederek beyindeki iltihaplı bölgelere taşınıyorlar.
Beyindeki inflamasyon Alzheimer’dan MS’e (Multiple Skleroz), felçten beyin tümörlerine kadar birçok nörolojik hastalığın temelinde kritik rol oynuyor. SWED’ler hedef bölgeye ulaştığında, ilgili dokulara yerleşerek mikro düzeyde elektriksel uyarım sağlıyor. Bu uyarımlar, normalde iletilemeyen sinyallerin tekrar işlevsel hale gelmesini amaçlıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin kemirgen deneylerinde başarılı biçimde uygulanabildiğini ve implantların kablosuz olarak kontrol edilerek sinir dokusuna elektriksel uyarım sağlayabildiklerini belirtiyor.