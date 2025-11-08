Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MIT, mevcut dozun %1'ini gerektiren mRNA teknolojisi geliştirdi

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, mevcut COVID-19 aşılarıyla aynı bağışıklık tepkisini dozun yüzde 1’i kadar bir miktarla sağlayabilen yeni bir lipid nanoparçacığı geliştirdi. 

    MIT, mevcut dozun %1'ini gerektiren mRNA teknolojisi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, mevcut COVID-19 aşılarıyla aynı bağışıklık tepkisini yalnızca dozun yüzde 1’i kadar bir miktarla sağlayabilen yeni bir lipid nanoparçacığı geliştirdi.

    Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan bu buluş, üretim maliyetlerini ve yan etkileri ciddi biçimde azaltarak mRNA aşılarının dünya genelinde çok daha ucuz ve erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Teknolojinin mevsimsel gripten HIV’e kadar pek çok hastalık için uygulanabileceği belirtiliyor.

    Yüz kat az dozla aynı antikor tepkisi oluşturuyor

    Araştırma ekibi, AMG1541 adı verilen bu yeni parçacığı, siklik amino alkol yapıları ve biyolojik olarak parçalanabilir ester grupları içeren iyonize lipid kütüphanelerini tarayarak geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan grip aşısı testlerinde, AMG1541’in yalnızca %1 dozla, Moderna’nın COVID-19 aşısında kullanılan SM-102 lipidine eşdeğer antikor tepkisi oluşturduğu görüldü.

    MIT Kimya Mühendisliği Bölümü profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Daniel Anderson, mRNA aşılarının en büyük zorluklarından birinin maliyet olduğunu vurgulayarak, “Geniş çapta dağıtılabilecek bir aşının üretim maliyetini düşündüğünüzde, gerçekten çok yüksek olabilir. Amacımız, çok daha düşük dozda güvenli ve etkili bir aşı tepkisi sağlayabilecek nanopartiküller üretmeye çalışmaktı" ifadelerini kullandı.

    Başarının altında üç yenilik yatıyor

    AMG1541’in üstün performansı üç temel yenilikten kaynaklanıyor. İlk olarak, parçacıklar, lipit nanopartiküllerinin hücrelere girdikten sonra hücresel bölmelerde sıkışıp kaldığı önemli bir bariyer olan endosomal kaçışı daha etkili bir şekilde aşabiliyor. Yeni parçacıklar, mevcut formülasyonlara göre bu endosomlardan daha verimli bir şekilde çıkarak, daha fazla mRNA'nın hücreler içindeki hedef konumuna ulaşmasını sağlıyor.

    İkincisi, AMG1541, lenf düğümlerinde öncelikli birikme ve bağışıklık tepkilerini düzenlemede kritik öneme sahip antijen sunan hücrelere daha fazla iletim gösteriyor. Bu hücreler yabancı antijenleri işliyor ve yüzeylerinde sergileyerek diğer bağışıklık hücrelerine savunma başlatmaları için sinyal gönderiyor.

    Üçüncüsü, lipit kuyruklarına dahil edilen ester grupları, partiküllerin yüklerini taşıdıktan sonra hızla biyolojik olarak parçalanabilir hale gelmesini sağlayarak vücuttan hızla atılmalarını sağlıyor. Araştırmacılar, bu özelliğin genellikle doza bağlı olan aşı yan etkilerini azaltabileceğine inanıyor.

    Geniş kullanım alanı ve hız avantajı sunuyor

    Araştırma grip aşılarına odaklanmış olsa da, teknoloji COVID-19, HIV ve diğer enfeksiyon hastalıklarına da uyarlanabilir. mRNA aşıları özellikle mevsimsel grip için büyük bir zaman kazancı sağlıyor. Çünkü geleneksel grip aşıları yumurta tabanlı yöntemlerle üretiliyor ve neredeyse bir yıl önceden üretime başlanması gerekiyor. MIT doktora öğrencisi Kaelan Reed, “mRNA aşıları sayesinde üretim çok daha geç başlatılabiliyor, bu da o sezon dolaşan grip suşlarını daha doğru belirlemeyi ve aşının etkinliğini artırmayı mümkün kılıyor” diyor.

    mRNA aşılarına, yüksek maliyetler ve sıkı soğuk zincir gereklilikleri nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkelerin erişim sorunları yaşadığı düşünüldüğünde, bu teknoloji potansiyel olarak hem maliyeti düşürebilir hem de daha kararlı, daha kolay taşınabilir aşıların geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagram izlenme hilesi beloc 50 mg tansiyon düşürür mu nesibe aydın fiyat 2025 clarke's 1866 viski 70' lik fiyatı astra j otomatik şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum