MİT’ten siber casusluk operasyonu: 8 internet sitesi erişime kapatıldı

Tam Boyutta Gör Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen kapsamlı siber casusluk operasyonu kapsamında kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarına ait sistemlere izinsiz erişim sağlayan suç şebekesinin dört üyesi tutuklandı. Operasyon, İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı olarak yürütüldü.

4 kişi tutuklandı, 8 site kapatıldı

Güvenlik kaynaklarına göre operasyon MİT’in koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle planlandı. Şebekenin amacı, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, şüphelilerin kullandığı veri depolama cihazları ve iletişim araçlarına el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine tabi tutularak şifreler ve erişim engelleri aşıldı. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı şekilde elde edilen verilerin paylaşıldığı tespit edilen sekiz internet sitesi erişime kapatıldı. MİT’in yaptığı incelemelerde, şebekenin faaliyetlerinin sistematik bir casusluk niteliği taşıdığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu finansal akışın, soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.

