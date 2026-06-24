Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mitsubishi itiraf etti: Kendi elektrikli otomobilini geliştirecek gücü yok

    Mitsubishi, elektrikli araç geliştirme maliyetlerinin altından tek başına kalkamayacağını açıkladı. Şirket, bunun yerine iş birlikleri ve ortak geliştirme modellerine yöneliyor.

    Mitsubishi açıkladı: Kendi elektrikli otomobilini geliştiremiyor Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, elektrikli araç pazarında tamamen yeni modeller geliştirmek yerine iş birliklerine dayalı bir strateji izlemeyi sürdüreceğini açıkladı. Şirket yönetimi, küresel elektrikli araç talebindeki büyümenin yavaşlaması ve yüksek geliştirme maliyetleri nedeniyle kendi başına yeni bir elektrikli otomobil platformu oluşturmanın ekonomik açıdan riskli olduğunu belirtiyor.

    Elektrikli araçlarda iş birliği yapılacak

    Mitsubishi CEO'su Takao Kato, gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında şirketin elektrikli araç stratejisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kato, mevcut koşullarda şirketin iş birlikleri ve ortak geliştirme projeleriyle ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.

    Şirketin son dönemde tanıttığı Eclipse Sportback modeli de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu araç, temelde Nissan Leaf üzerine inşa edilmiş ve Mitsubishi logosuyla satışa sunulmuş bir model olarak öne çıkıyor.

    Kato'ya göre Mitsubishi'nin sıfırdan kendi elektrikli aracını geliştirmesi için çok büyük bir yatırım yapması gerekiyor. Yönetim, beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması halinde oluşabilecek zararların şirket açısından ciddi bir finansal risk yaratabileceğini düşünüyor.

    Örnek vaka Honda

    Mitsubishi açıkladı: Kendi elektrikli otomobilini geliştiremiyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç yatırımlarının otomobil üreticileri üzerinde yarattığı mali baskı sadece Mitsubishi ile sınırlı değil. Japon otomotiv devi Honda da kısa süre önce piyasaya sürmeye hazırlandığı 0 Series elektrikli araç programını iptal etmiş ve yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 16 milyar dolarlık maliyet üstlenmişti.

    Mitsubishi'nin ölçeği düşünüldüğünde benzer bir kararın etkileri çok daha ağır olabilir. Şirket, 2025 yılında dünya genelinde 883 bin 828 araç satarken, Honda'nın aynı dönemdeki satışları 3 milyon 396 bin 57 adet olarak gerçekleşti.

    Öte yandan Mitsubishi, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir elektrikli araç daha duyurmayı planlıyor. Bu model, Tayvan merkezli teknoloji ve üretim devi Foxconn tarafından geliştirilecek. Yeni aracın ABD pazarında satışa sunulması beklenmezken, Japonya ve Avustralya gibi bölgesel pazarlara ihraç edilmesi öngörülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tek çift iddaa taktikleri bi led projektör opel grandland 2025 kronik sorunları anne bedduası nasıl bozulur otomatik arabayı manuel kullanmak zararlımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum