Mitsubishi itiraf etti: Kendi elektrikli otomobilini geliştirecek gücü yok

Elektrikli araçlarda iş birliği yapılacak
Mitsubishi CEO'su Takao Kato, gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında şirketin elektrikli araç stratejisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kato, mevcut koşullarda şirketin iş birlikleri ve ortak geliştirme projeleriyle ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.
Şirketin son dönemde tanıttığı Eclipse Sportback modeli de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu araç, temelde Nissan Leaf üzerine inşa edilmiş ve Mitsubishi logosuyla satışa sunulmuş bir model olarak öne çıkıyor.
Kato'ya göre Mitsubishi'nin sıfırdan kendi elektrikli aracını geliştirmesi için çok büyük bir yatırım yapması gerekiyor. Yönetim, beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması halinde oluşabilecek zararların şirket açısından ciddi bir finansal risk yaratabileceğini düşünüyor.
Örnek vaka Honda
Mitsubishi'nin ölçeği düşünüldüğünde benzer bir kararın etkileri çok daha ağır olabilir. Şirket, 2025 yılında dünya genelinde 883 bin 828 araç satarken, Honda'nın aynı dönemdeki satışları 3 milyon 396 bin 57 adet olarak gerçekleşti.
Öte yandan Mitsubishi, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir elektrikli araç daha duyurmayı planlıyor. Bu model, Tayvan merkezli teknoloji ve üretim devi Foxconn tarafından geliştirilecek. Yeni aracın ABD pazarında satışa sunulması beklenmezken, Japonya ve Avustralya gibi bölgesel pazarlara ihraç edilmesi öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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