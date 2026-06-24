Mitsubishi itiraf etti: Kendi elektrikli otomobilini geliştirecek gücü yok

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Tam Boyutta Gör Mitsubishi, elektrikli araç pazarında tamamen yeni modeller geliştirmek yerine iş birliklerine dayalı bir strateji izlemeyi sürdüreceğini açıkladı. Şirket yönetimi, küresel elektrikli araç talebindeki büyümenin yavaşlaması ve yüksek geliştirme maliyetleri nedeniyle kendi başına yeni bir elektrikli otomobil platformu oluşturmanın ekonomik açıdan riskli olduğunu belirtiyor.

Elektrikli araçlarda iş birliği yapılacak

Mitsubishi CEO'su Takao Kato, gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında şirketin elektrikli araç stratejisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kato, mevcut koşullarda şirketin iş birlikleri ve ortak geliştirme projeleriyle ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Şirketin son dönemde tanıttığı Eclipse Sportback modeli de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Söz konusu araç, temelde Nissan Leaf üzerine inşa edilmiş ve Mitsubishi logosuyla satışa sunulmuş bir model olarak öne çıkıyor.

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Kato'ya göre Mitsubishi'nin sıfırdan kendi elektrikli aracını geliştirmesi için çok büyük bir yatırım yapması gerekiyor. Yönetim, beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması halinde oluşabilecek zararların şirket açısından ciddi bir finansal risk yaratabileceğini düşünüyor.

Örnek vaka Honda

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç yatırımlarının otomobil üreticileri üzerinde yarattığı mali baskı sadece Mitsubishi ile sınırlı değil. Japon otomotiv devi Honda da kısa süre önce piyasaya sürmeye hazırlandığı 0 Series elektrikli araç programını iptal etmiş ve yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 16 milyar dolarlık maliyet üstlenmişti.

Mitsubishi'nin ölçeği düşünüldüğünde benzer bir kararın etkileri çok daha ağır olabilir. Şirket, 2025 yılında dünya genelinde 883 bin 828 araç satarken, Honda'nın aynı dönemdeki satışları 3 milyon 396 bin 57 adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan Mitsubishi, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir elektrikli araç daha duyurmayı planlıyor. Bu model, Tayvan merkezli teknoloji ve üretim devi Foxconn tarafından geliştirilecek. Yeni aracın ABD pazarında satışa sunulması beklenmezken, Japonya ve Avustralya gibi bölgesel pazarlara ihraç edilmesi öngörülüyor.

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Mitsubishi açıkladı: Kendi elektrikli otomobilini geliştiremiyor

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