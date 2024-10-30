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    Anlık Bildirim

    Mitsubishi'den Avrupa'ya Renault temelli iki yeni model geliyor

    Bir tanesi %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip olacak olan bu modeller Renault'nun Symbioz ve Scenic E-Tech modellerini temel alacak. İşte konuyla ilgili bilinenler:

    Mitsubishi, Avrupa'daki ürün gamını tamamen partneri Renault'ya emanet etti. Şirket, 2025 yılında Avrupa'ya yönelik iki yeni kompakt SUV tanıtacak ve bu araçlar yine mevcut Renault modellerini temel alacak.

    Japon üretici, biri %100 elektrikli diğeri ise klasik içten yanmalı motorlu ve hibrit versiyonlarla piyasaya sürülecek olan iki yeni modelinin ipucu görsellerini paylaştı. Örtüyle gizlenen modellerden soldakinin yeni Renault Symbioz'un ikizi olacağı düşünülüyor. Ön taraftaki ışık imzası, geleneksel kapı kollarının bulunması ve yan taraftaki silüet bu ihtimali güçlendiriyor.

    Mitsubishi'den Avrupa'ya Renault temelli iki yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi'nin bu modeli tıpkı Symbioz gibi CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Söz konusu modelin kaputu altında benzinli ve hibrit motor seçenekleri yer alacak. Symbioz'un toplam 145 beygir güç sunan, 94 beygirlik 1.6 litre benzinli motor, 52 beygirlik ana elektrik motoru ve 24 beygirlik küçük elektrik motorundan oluşan bir hibrit sistemden güç aldığını hatırlatalım.

    Sağdaki modelin duyurusu ise ilk kez 2023 yılının sonunda yapılmıştı. 2010 yılındaki i-MiEV'den sonra markanın ilk %100 elektrikli ürünü olacak model Renault Scenic E-Tech'i temel alacak. Bu da yeni otomobilin tıpkı Megane E-Tech ve Nissan Ariya gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

    İpucu görseline baktığımızda elektrikli modelin Scenic E-Tech'e göre daha farklı bir tasarıma sahip olacağını düşünüyoruz. En azından öndeki LED gündüz farlarının öyle olacağı aşikar. Teknik tarafta ise 60 ve 87 kWsa kapasiteli batarya seçeneklerinin yanı sıra 125 kW ve 160 kW'lık tek ve çift motor seçenekleri görmemiz muhtemel.

    Mitsubishi, yeni modellerin bolca gelişmiş sürüş asistan teknolojisiyle (ADAS) donatılacağını belirtiyor. Üstelik araçlarda Google servislerinin entegre olduğu multimedya sistemi de bulunacak, tıpkı Renault'nun OpenR sistemi gibi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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