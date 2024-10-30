Mitsubishi'den Avrupa'ya Renault temelli iki yeni model geliyor

Mitsubishi, Avrupa'daki ürün gamını tamamen partneri Renault'ya emanet etti. Şirket, 2025 yılında Avrupa'ya yönelik iki yeni kompakt SUV tanıtacak ve bu araçlar yine mevcut Renault modellerini temel alacak.
Japon üretici, biri %100 elektrikli diğeri ise klasik içten yanmalı motorlu ve hibrit versiyonlarla piyasaya sürülecek olan iki yeni modelinin ipucu görsellerini paylaştı. Örtüyle gizlenen modellerden soldakinin yeni Renault Symbioz'un ikizi olacağı düşünülüyor. Ön taraftaki ışık imzası, geleneksel kapı kollarının bulunması ve yan taraftaki silüet bu ihtimali güçlendiriyor.
Sağdaki modelin duyurusu ise ilk kez 2023 yılının sonunda yapılmıştı. 2010 yılındaki i-MiEV'den sonra markanın ilk %100 elektrikli ürünü olacak model Renault Scenic E-Tech'i temel alacak. Bu da yeni otomobilin tıpkı Megane E-Tech ve Nissan Ariya gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edileceğini gösteriyor.
İpucu görseline baktığımızda elektrikli modelin Scenic E-Tech'e göre daha farklı bir tasarıma sahip olacağını düşünüyoruz. En azından öndeki LED gündüz farlarının öyle olacağı aşikar. Teknik tarafta ise 60 ve 87 kWsa kapasiteli batarya seçeneklerinin yanı sıra 125 kW ve 160 kW'lık tek ve çift motor seçenekleri görmemiz muhtemel.
Mitsubishi, yeni modellerin bolca gelişmiş sürüş asistan teknolojisiyle (ADAS) donatılacağını belirtiyor. Üstelik araçlarda Google servislerinin entegre olduğu multimedya sistemi de bulunacak, tıpkı Renault'nun OpenR sistemi gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D