Mitsubishi'den Avrupa'ya Renault temelli iki yeni model geliyor

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Mitsubishi, Avrupa'daki ürün gamını tamamen partneri Renault'ya emanet etti. Şirket, 2025 yılında Avrupa'ya yönelik iki yeni kompakt SUV tanıtacak ve bu araçlar yine mevcut Renault modellerini temel alacak.

Japon üretici, biri %100 elektrikli diğeri ise klasik içten yanmalı motorlu ve hibrit versiyonlarla piyasaya sürülecek olan iki yeni modelinin ipucu görsellerini paylaştı. Örtüyle gizlenen modellerden soldakinin yeni Renault Symbioz'un ikizi olacağı düşünülüyor. Ön taraftaki ışık imzası, geleneksel kapı kollarının bulunması ve yan taraftaki silüet bu ihtimali güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin bu modeli tıpkı Symbioz gibi CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Söz konusu modelin kaputu altında benzinli ve hibrit motor seçenekleri yer alacak. Symbioz'un toplam 145 beygir güç sunan, 94 beygirlik 1.6 litre benzinli motor, 52 beygirlik ana elektrik motoru ve 24 beygirlik küçük elektrik motorundan oluşan bir hibrit sistemden güç aldığını hatırlatalım.

Sağdaki modelin duyurusu ise ilk kez 2023 yılının sonunda yapılmıştı. 2010 yılındaki i-MiEV'den sonra markanın ilk %100 elektrikli ürünü olacak model Renault Scenic E-Tech'i temel alacak. Bu da yeni otomobilin tıpkı Megane E-Tech ve Nissan Ariya gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

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İpucu görseline baktığımızda elektrikli modelin Scenic E-Tech'e göre daha farklı bir tasarıma sahip olacağını düşünüyoruz. En azından öndeki LED gündüz farlarının öyle olacağı aşikar. Teknik tarafta ise 60 ve 87 kWsa kapasiteli batarya seçeneklerinin yanı sıra 125 kW ve 160 kW'lık tek ve çift motor seçenekleri görmemiz muhtemel.

Mitsubishi, yeni modellerin bolca gelişmiş sürüş asistan teknolojisiyle (ADAS) donatılacağını belirtiyor. Üstelik araçlarda Google servislerinin entegre olduğu multimedya sistemi de bulunacak, tıpkı Renault'nun OpenR sistemi gibi.

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Mitsubishi'den Avrupa'ya Renault temelli iki yeni model geliyor