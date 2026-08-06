Mitsubishi, insansı robot üretimine giriyor: Ayda 1.000 adet üretecek

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi Motors, yapay zeka destekli insansı robotların seri üretimine hazırlanıyor. Şirket, 2027'nin başından itibaren Kyoto fabrikasında atıl durumdaki motor üretim hattını robot montajına dönüştürerek ayda 1.000 insansı robot üretmeyi hedefliyor.

Motor hattı robot üretecek

Mitsubishi, Tokyo merkezli robotik girişimi Highlanders Inc. ile yaptığı iş birliği kapsamında yapay zeka destekli insansı robotların seri üretimini kullanılmayan fabrika alanları ve atıl motor üretim hatlarında gerçekleştirilecek. Geliştirilen robotlar ilk etapta Mitsubishi'nin kendi üretim tesislerinde görev alacak, ardından farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de sunulacak.

Üretilen ilk robotlar, Mitsubishi'nin motor üretim hatlarında görev yaparak fabrika operasyonlarında kullanılacak. Bu süreçte elde edilecek çalışma verileriyle robotların performansı geliştirilecek ve sistemler optimize edilecek. Doğrulama sürecinin ardından Mitsubishi ile Highlanders robotları üretim, lojistik ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketlere pazarlamayı planlıyor.

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Highlanders, 2023 yılında Tokyo Üniversitesi'nden doğan bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üretim, lojistik, altyapı denetimi ve afet müdahalesi gibi iş gücü açığının giderek arttığı alanlarda kullanılabilecek genel amaçlı insansı ve dört ayaklı robotlar geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Girişimin amiral gemisi insansı robotu HL Human, 19 serbestlik derecesine (19 DOF) sahip gövde yapısı ve yüksek torklu elektrikli aktüatörleri sayesinde insan benzeri hareketler gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka destekli algılama sistemleri, hareket planlama kabiliyeti ve doğal dil etkileşimi sayesinde karmaşık endüstriyel görevleri büyük ölçüde otonom olarak yerine getirebiliyor. Highlanders ayrıca gelecekteki modellerde 3 kilograma kadar ağırlığa sahip nesneleri kavrayabilen beş parmaklı becerikli robot eller kullanmayı planlıyor.

Hedef yalnızca robot üretmek değil

Şirketin vizyonu yalnızca donanım geliştirmekle sınırlı değil. Highlanders, robotların verilen talimatları anlayabilmesini, çevrelerini algılayabilmesini ve görevleri minimum insan müdahalesiyle yerine getirebilmesini sağlayacak kapsamlı bir fiziksel yapay zeka platformu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında farklı sektörlerde eğitim ve devreye alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla robot simülasyon yazılımları da geliştiriliyor.

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Mitsubishi, insansı robot üretecek: Ayda 1.000 adet üretecek

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