Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mitsubishi, insansı robot üretimine giriyor: Ayda 1.000 adet üretecek

    Mitsubishi, Highlanders ile geliştirdiği yapay zeka destekli insansı robotları 2027'den itibaren seri üretmeye başlayacak. Aylık üretim kapasitesinin 1.000 adede ulaşması hedefleniyor.

    Mitsubishi, insansı robot üretecek: Ayda 1.000 adet üretecek Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi Motors, yapay zeka destekli insansı robotların seri üretimine hazırlanıyor. Şirket, 2027'nin başından itibaren Kyoto fabrikasında atıl durumdaki motor üretim hattını robot montajına dönüştürerek ayda 1.000 insansı robot üretmeyi hedefliyor.

    Motor hattı robot üretecek

    Mitsubishi, Tokyo merkezli robotik girişimi Highlanders Inc. ile yaptığı iş birliği kapsamında yapay zeka destekli insansı robotların seri üretimini kullanılmayan fabrika alanları ve atıl motor üretim hatlarında gerçekleştirilecek. Geliştirilen robotlar ilk etapta Mitsubishi'nin kendi üretim tesislerinde görev alacak, ardından farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de sunulacak.

    Üretilen ilk robotlar, Mitsubishi'nin motor üretim hatlarında görev yaparak fabrika operasyonlarında kullanılacak. Bu süreçte elde edilecek çalışma verileriyle robotların performansı geliştirilecek ve sistemler optimize edilecek. Doğrulama sürecinin ardından Mitsubishi ile Highlanders robotları üretim, lojistik ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketlere pazarlamayı planlıyor.

    Highlanders, 2023 yılında Tokyo Üniversitesi'nden doğan bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üretim, lojistik, altyapı denetimi ve afet müdahalesi gibi iş gücü açığının giderek arttığı alanlarda kullanılabilecek genel amaçlı insansı ve dört ayaklı robotlar geliştiriyor.

    Mitsubishi, insansı robot üretecek: Ayda 1.000 adet üretecek Tam Boyutta Gör
    Girişimin amiral gemisi insansı robotu HL Human, 19 serbestlik derecesine (19 DOF) sahip gövde yapısı ve yüksek torklu elektrikli aktüatörleri sayesinde insan benzeri hareketler gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka destekli algılama sistemleri, hareket planlama kabiliyeti ve doğal dil etkileşimi sayesinde karmaşık endüstriyel görevleri büyük ölçüde otonom olarak yerine getirebiliyor. Highlanders ayrıca gelecekteki modellerde 3 kilograma kadar ağırlığa sahip nesneleri kavrayabilen beş parmaklı becerikli robot eller kullanmayı planlıyor.

    Hedef yalnızca robot üretmek değil

    Şirketin vizyonu yalnızca donanım geliştirmekle sınırlı değil. Highlanders, robotların verilen talimatları anlayabilmesini, çevrelerini algılayabilmesini ve görevleri minimum insan müdahalesiyle yerine getirebilmesini sağlayacak kapsamlı bir fiziksel yapay zeka platformu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında farklı sektörlerde eğitim ve devreye alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla robot simülasyon yazılımları da geliştiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 230e ev cam filmi kullananlar kadınlar kulübü kpss den 70 almak için kaç net gerekir dünyanın en büyük spor kulübü evim garantide plus zorunlu mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum