Mitsubishi, insansı robot üretimine giriyor: Ayda 1.000 adet üretecek

Motor hattı robot üretecek
Mitsubishi, Tokyo merkezli robotik girişimi Highlanders Inc. ile yaptığı iş birliği kapsamında yapay zeka destekli insansı robotların seri üretimini kullanılmayan fabrika alanları ve atıl motor üretim hatlarında gerçekleştirilecek. Geliştirilen robotlar ilk etapta Mitsubishi'nin kendi üretim tesislerinde görev alacak, ardından farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de sunulacak.
Üretilen ilk robotlar, Mitsubishi'nin motor üretim hatlarında görev yaparak fabrika operasyonlarında kullanılacak. Bu süreçte elde edilecek çalışma verileriyle robotların performansı geliştirilecek ve sistemler optimize edilecek. Doğrulama sürecinin ardından Mitsubishi ile Highlanders robotları üretim, lojistik ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketlere pazarlamayı planlıyor.
Highlanders, 2023 yılında Tokyo Üniversitesi'nden doğan bir girişim olarak kuruldu. Şirket, üretim, lojistik, altyapı denetimi ve afet müdahalesi gibi iş gücü açığının giderek arttığı alanlarda kullanılabilecek genel amaçlı insansı ve dört ayaklı robotlar geliştiriyor.
Hedef yalnızca robot üretmek değil
Şirketin vizyonu yalnızca donanım geliştirmekle sınırlı değil. Highlanders, robotların verilen talimatları anlayabilmesini, çevrelerini algılayabilmesini ve görevleri minimum insan müdahalesiyle yerine getirebilmesini sağlayacak kapsamlı bir fiziksel yapay zeka platformu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında farklı sektörlerde eğitim ve devreye alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla robot simülasyon yazılımları da geliştiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: