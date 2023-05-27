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    MIUI 14 güncellemesi 7 telefona daha geliyor! İşte güncelleme alacak modeller

    Akıllı telefon devi Xiaomi, Android 12 ve Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini orta segment telefonlara ulaştırmaya başladı. Son olarak yeni sürüme kavuşacak 7 akıllı telefon daha açıklandı.
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    MIUI 14 güncellemesi 7 telefona daha geliyor! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Aralık ayında MIUI 14'ü duyuran Xiaomi, yeni özellikler ve sistem kararlığına odaklanan sürümü daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak yeni güncellemeye kavuşacak 7 akıllı telefon daha açıklandı. Listede POCO ve Xiaomi Redmi modelleri bulunuyor. 

    MIUI 14, yakında 7 telefona daha geliyor

    XiaomiUI tarafından hazırlanan rapora göre Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini 7 akıllı telefona daha göndermeye hazırlanıyor. Bu noktada Android 12 ve Android 13 işletim sistemini temel alacak sürüm, çok yakında Redmi Note 11 Pro 5GRedmi Note 11E ProPOCO M5sRedmi Note 11Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11S 5GRedmi Note 11S ve Redmi 10 modelleri için kullanılabilir olacak.

    MIUI 14'e gelirsek, daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan güncelleme, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper ikonlarla yeni kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

    Ayrıca yeni sürümün, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geldiğini hatırlatalım. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, MIUI uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

    MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar

    • Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro
    • POCO M5s
    • Redmi Note 11
    • Redmi Note 11 NFC
    • Redmi Note 11S 5G
    • Redmi Note 11S
    • Redmi 10
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