Xiaomi duyurdu: İşte MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi için tanıtım tarihi

Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 için saatler kaldı
Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ve çözünürlüğü 50 MP olduğu söylenen Sony IMX8 isimli ana kamera ile piyasaya sürüleceği belirtilen bu iki yeni model gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alacak.
MIUI 14 ise Xiaomi Ürün Direktörü ve MIUI Geliştirme Başkanı Jin Fan'a göre en akıcı ve en hafif mobil arayüz olacak. Çinli firma yeni serisini ve yeni mobil arayüzünü 1 Aralık 2022 tarihinde tanıtacak.
Xiaomi 13 Pro'daki kavisli ekranın AMOLED teknolojisine sahip olan Samsung 2K E6 olduğu bildirildi. MIUI 14 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri için yayımlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam