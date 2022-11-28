Xiaomi duyurdu: İşte MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi için tanıtım tarihi

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 isimli mobil arayüz için gün sayılıyor. Xiaomi 13'ün ekranı kavisli olmayacak. Bu ekran 1.61 mm'lik ultra dar bir çerçeve altyapısı ve kalitesi üst düzey olarak nitelendirilen bir OLED panel ile donatılacak. Xiaomi 13 Pro ise düz olmayan ekran yapısı ve 1 inç büyüklüğünde olan Sony IMX989 sensörü ile ön plana çıkıyor.​​​​​​

Şarj aletsiz iPhone satışı yüzünden Apple'a rekor para cezası! 1 ay önce eklendi

Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 için saatler kaldı

Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ve çözünürlüğü 50 MP olduğu söylenen Sony IMX8 isimli ana kamera ile piyasaya sürüleceği belirtilen bu iki yeni model gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alacak.

MIUI 14 ise Xiaomi Ürün Direktörü ve MIUI Geliştirme Başkanı Jin Fan'a göre en akıcı ve en hafif mobil arayüz olacak. Çinli firma yeni serisini ve yeni mobil arayüzünü 1 Aralık 2022 tarihinde tanıtacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13'te 6.2 inç büyüklüğünde olan ve Full HD Plus teknolojisinin yer aldığı 120 Hz ekran yenileme hızlı bir panel göreceğiz. Pro sürümünde ise ekranın büyüklüğü 6.7 inç olacak.

Xiaomi 13 Pro'daki kavisli ekranın AMOLED teknolojisine sahip olan Samsung 2K E6 olduğu bildirildi. MIUI 14 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri için yayımlanacak.

MIUI 14'ün yeni özellikleri ve ekran görüntüleri yayınlandı 4 ay önce eklendi

MIUI 14 sonunda çıkıyor: Resmi logosu yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi için resmi tanıtım tarihi belli oldu