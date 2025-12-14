Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MKE ALPAY: Tek atışla 1.000 metrekarelik alan mayınlardan arındırılıyor

    Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen MKE ALPAY, tek atışta yaklaşık 1.000 metrekarelik mayınlı alanı güvenli geçide dönüştürüyor. Sistem ayrı halihazırda aktif olarak kullanılıyor.

    MKE’nin ALPAY sistemi 1.000 metrekarelik mayınlı alanı temizliyor Tam Boyutta Gör

    Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), tarafından geliştirilen Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi ALPAY’ın sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu. Sistem, özellikle gömülü mayınlar ve el yapımı patlayıcıların ciddi risk oluşturduğu alanlarda birliklere hızlı ve güvenilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

    Mayınlı alanlarda güvenli hat oluşturuyor

    MKE ALPAY, treyler üzerine entegre edilebilen yapısı sayesinde zırhlı araçlar, tanklar veya askeri kamyonlarla kolayca taşınabiliyor. Bu sayede ön cephede görev yapan birlikler, sistemi zorlu arazi koşullarında dahi kısa sürede konuşlandırabiliyor. Konumlandırmanın ardından sistem, 200 metreye kadar menzile sahip bir roket aracılığıyla patlayıcı hat yükünü hedef alana fırlatıyor.

    MKE’nin ALPAY sistemi 1.000 metrekarelik mayınlı alanı temizliyor Tam Boyutta Gör
    Roketin taşıdığı yükün infilakıyla birlikte yaklaşık 400 kilogram askeri sınıf C4 patlayıcı devreye giriyor. Bu yüksek patlama gücü, toprağın bir metre derinliğine kadar gömülü mayınları etkisiz hale getiriyor. Ortaya çıkan etkiyle yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda 1.000 metrekareye yakın bir alan saniyeler içinde güvenli koridora dönüştürülüyor.

    MKE, sistemin yüzde 99 oranında güvenilirlik sunduğunu vurguluyor. Mayın temizleme operasyonlarında tek bir patlamamış mühimmatın dahi ilerlemeyi durdurabileceği veya personel için ölümcül risk oluşturabileceği düşünüldüğünde bu oran hayli önemli. Şirketten yapılan açıklamada, ALPAY’in yüzde 100 MKE mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle geliştirildiği, motorize birliklerin görev bölgelerine güvenle ilerlemesini sağlamak üzere tasarlandığı ifade edildi.

    Aktif olarak kullanılıyor

    Öte yandan sistemin kurulumu için yalnızca iki personelin yeterli olduğu ve yaklaşık 15 dakika içinde tam operasyonel hale getirilebildiği belirtiliyor. Ayrıca ALPAY, her türlü hava koşulunda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Aktarılanlara göre sistem halihazırda harekat sahalarında ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor.

    Türkiye’nin Suriye ve Irak sınır hattına yakın bölgelerde yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerinde mayınlar ve el yapımı patlayıcılar ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda ALPAY’in modüler yapısı ve yüksek taşınabilirliği, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil benzer güvenlik sorunları yaşayan ülkeler için de dikkat çekici bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki birçok ülkenin hızlı geçit açma teknolojilerine ilgi gösterdiği biliniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    martingale sistemi iphone lte yazmıyor 4g yazıyor parol uyku yapar mı neden polis olmak istiyorsun bilinmeyen kaliteli ayakkabı markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum