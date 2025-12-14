MKE ALPAY: Tek atışla 1.000 metrekarelik alan mayınlardan arındırılıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), tarafından geliştirilen Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi ALPAY’ın sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu. Sistem, özellikle gömülü mayınlar ve el yapımı patlayıcıların ciddi risk oluşturduğu alanlarda birliklere hızlı ve güvenilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Mayınlı alanlarda güvenli hat oluşturuyor

MKE ALPAY, treyler üzerine entegre edilebilen yapısı sayesinde zırhlı araçlar, tanklar veya askeri kamyonlarla kolayca taşınabiliyor. Bu sayede ön cephede görev yapan birlikler, sistemi zorlu arazi koşullarında dahi kısa sürede konuşlandırabiliyor. Konumlandırmanın ardından sistem, 200 metreye kadar menzile sahip bir roket aracılığıyla patlayıcı hat yükünü hedef alana fırlatıyor.

Roketin taşıdığı yükün infilakıyla birlikte yaklaşık 400 kilogram askeri sınıf C4 patlayıcı devreye giriyor. Bu yüksek patlama gücü, toprağın bir metre derinliğine kadar gömülü mayınları etkisiz hale getiriyor. Ortaya çıkan etkiyle yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda 1.000 metrekareye yakın bir alan saniyeler içinde güvenli koridora dönüştürülüyor.

MKE, sistemin yüzde 99 oranında güvenilirlik sunduğunu vurguluyor. Mayın temizleme operasyonlarında tek bir patlamamış mühimmatın dahi ilerlemeyi durdurabileceği veya personel için ölümcül risk oluşturabileceği düşünüldüğünde bu oran hayli önemli. Şirketten yapılan açıklamada, ALPAY’in yüzde 100 MKE mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle geliştirildiği, motorize birliklerin görev bölgelerine güvenle ilerlemesini sağlamak üzere tasarlandığı ifade edildi.

Aktif olarak kullanılıyor

Öte yandan sistemin kurulumu için yalnızca iki personelin yeterli olduğu ve yaklaşık 15 dakika içinde tam operasyonel hale getirilebildiği belirtiliyor. Ayrıca ALPAY, her türlü hava koşulunda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Aktarılanlara göre sistem halihazırda harekat sahalarında ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınır hattına yakın bölgelerde yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerinde mayınlar ve el yapımı patlayıcılar ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda ALPAY’in modüler yapısı ve yüksek taşınabilirliği, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil benzer güvenlik sorunları yaşayan ülkeler için de dikkat çekici bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki birçok ülkenin hızlı geçit açma teknolojilerine ilgi gösterdiği biliniyor.

