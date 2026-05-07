    MKE’nin yeni hava savunma füzesi ENFAL-17 ilk kez tanıtıldı

    MKE’nin yeni hava savunma füzesi ENFAL-17, SAHA 2026’da ilk kez tanıtıldı. Şahid tipi dronlara karşı geliştirilen sistem, düşük maliyetli yapısıyla dikkat çekiyor.

    Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) geliştirdiği yeni nesil alçak irtifa hava savunma füzesi ENFAL-17, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Özellikle kamikaze dronlar, seyir füzeleri ve alçak irtifadan yaklaşan hava tehditlerine karşı geliştirilen sistem, MKE’nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ile entegre şekilde çalışacak.

    Sistem, özellikle İran yapımı Şahid tipi kamikaze dronlar gibi hedefleri etkisiz hale getirmeye odaklanıyor. Bunun yanında seyir füzeleri, taarruz helikopterleri ve 30 bin feet altındaki diğer hava tehditlerine karşı da görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

    “Etkili, basit ve ucuz”

    MKE’nin “Etkili, Basit ve Ucuz” yaklaşımıyla geliştirdiği ENFAL-17’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri maliyet avantajı oldu. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, füzenin benzer sistemlere göre yaklaşık sekiz kat daha düşük maliyetle üretilebildiğini söyledi. Bu yaklaşımın temelinde ise düşük maliyetli tehditlere karşı pahalı önleyiciler kullanılmasının oluşturduğu ekonomik yük bulunuyor.

    ENFAL-17, yaklaşık 2 metre uzunluğa ve 70 milimetre çapa sahip bir füze sistemi olarak geliştirildi. Katı yakıtlı motor kullanan sistem, 30 bin feet irtifaya kadar etkili önleme kapasitesi sunuyor. Füze, radar tarafından hedef tespit edildikten sonra elektro-optik güdüm sistemiyle hedefe kilitleniyor. Fırlatma sonrasında ise tek yönlü veri bağı sayesinde uçuş sırasında hedef takibine devam edebiliyor ve ara safha yönlendirmesi alabiliyor.

    MKE, ENFAL-17’de parçacık etkili harp başlığı kullandı. Füze, hedefe doğrudan çarpışmaya ihtiyaç duymadan yakınlık tapasıyla infilak ederek tehdidi etkisiz hale getiriyor. Sistem ayrıca 360 derece angajman kabiliyetine sahip bulunuyor ve 85 dereceye kadar yüksek atış açısıyla görev yapabiliyor.

    ENFAL-17’nin bağımsız bir çözümden ziyade TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Keleş’in açıklamalarına göre TOLGA sistemi, radar verilerini yapay zeka destekli komuta kontrol altyapısına aktararak tehditleri analiz ediyor. Sistem, “soft-kill” tarafında jammer çözümleriyle dronları devre dışı bırakırken, “hard-kill” tarafında ise 12, 20 ve 35 milimetrelik silah sistemleriyle özel mühimmatlar kullanıyor.

    Lazer ve mikrodalga çözümü de entegre ediliyor

    MKE, TOLGA’ya ek olarak üç yeni savunma katmanı daha entegre ediyor. Bunlardan biri lazer tabanlı hava savunma sistemi olurken, diğeri mikrodalga tabanlı çözüm olarak geliştiriliyor. Mikrodalga sistemi özellikle sürü dron saldırılarına karşı etkili olacak şekilde tasarlanıyor. Bu katmanların yanında ENFAL-17, daha uzak menzildeki tehditlerin imhası için devreye giriyor.

    ENFAL-17, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemiyle tam entegre çalışabiliyor. Mobil platformlara entegre edilebilen yapı sayesinde sistemin hızlı konuşlandırılması ve kısa sürede atışa hazır hale gelmesi hedefleniyor.

    MKE mühendisleri ayrıca sistemin bir sonraki aşaması olan ENFAL-17 Block II üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni versiyonun insansız hava araçlarına entegre edilmesi ve böylece hava-hava angajman yeteneği kazandırılması planlanıyor.

    İlhami Keleş’in verdiği bilgilere göre ENFAL-17 ve TOLGA sistemi için Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde tedarik kararı alındı ve sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş süreci devam ediyor.

