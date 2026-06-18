MKE MAP DUAL: Aynı anda iki makineli tüfekle ateş edebiliyor

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kara ve deniz platformları için geliştirdiği yeni mobil silah platformu MAP DUAL'ın test atışlarını başarıyla tamamladı. PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilen sistem, modüler yapısı ve aynı anda iki silah kullanabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Test atışını başarıyla tamamladı

Tam Boyutta Gör MKE tarafından geliştirilen Mobil Araç Platformu (MAP DUAL), PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre sistem, farklı silah sistemlerini tek bir platform üzerinde kullanabilecek şekilde tasarlandı.

Hem kara hem de deniz platformlarında görev yapmak üzere geliştirilen MAP DUAL, kolay kurulum, ek bağlantı veya aparata ihtiyaç duymadan hızlı silah değişimi ve modüler mimarisi sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara kısa sürede uyum sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör MAP DUAL, geri tepme kontrol sistemleri ile desteklenen yapısı sayesinde hareket halindeki araçlarda da kararlı bir performans sergiliyor. Sistem, farklı makineli tüfekler ve otomatik bombaatarlarla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor.

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Yüksek hareket kabiliyeti sunan platform, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açıları sayesinde farklı yönlerden gelebilecek tehditlere karşı etkin kullanım imkanı sağlıyor. Bu özellikler, sistemi hem kara araçlarında hem de deniz unsurlarında çok yönlü görevler için uygun hale getiriyor.

MKE, MAP DUAL'ın özellikle sınır güvenliği, kritik tesislerin korunması, üs bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Bu bölgelerde Kamikaze İHA’lara karşı savunmada rol üstlenmesi bekleniyor.

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