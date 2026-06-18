MKE MAP DUAL: Aynı anda iki makineli tüfekle ateş edebiliyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kara ve deniz platformları için geliştirdiği yeni mobil silah platformu MAP DUAL'ın test atışlarını başarıyla tamamladı. PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilen sistem, modüler yapısı ve aynı anda iki silah kullanabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
Test atışını başarıyla tamamladı
Hem kara hem de deniz platformlarında görev yapmak üzere geliştirilen MAP DUAL, kolay kurulum, ek bağlantı veya aparata ihtiyaç duymadan hızlı silah değişimi ve modüler mimarisi sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara kısa sürede uyum sağlayabiliyor.
Yüksek hareket kabiliyeti sunan platform, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açıları sayesinde farklı yönlerden gelebilecek tehditlere karşı etkin kullanım imkanı sağlıyor. Bu özellikler, sistemi hem kara araçlarında hem de deniz unsurlarında çok yönlü görevler için uygun hale getiriyor.
MKE, MAP DUAL'ın özellikle sınır güvenliği, kritik tesislerin korunması, üs bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Bu bölgelerde Kamikaze İHA’lara karşı savunmada rol üstlenmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel