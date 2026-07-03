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    Moana serisi büyüyor; Yeni film duyuruldu

    Bu yaz live-action (animasyon olmayan) uyarlamasıyla sinemalara gelecek olan Moana serisi büyümeye devam ediyor. Serinin yeni filmi için Disney'den beklenen açıklama geldi.

    Moana 3 Tam Boyutta Gör
    Disney'in son yıllarda çıkan en başarılı serilerinden bir de Moana oldu. 2016 yılında çıkan ilk film dünya genelinde 643 milyon dolar hasılat yaparken, 2024'te gelen devam filmi çıtayı daha da yükselterek gişede 1 milyar doları geçti. Yakaladığı bu başarıyla bir anda Disney'in en gözde serilerinden birine dönüşen Moana, bu ay live-action (animasyon olmayan) film uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

    Dwayne Johnson: "Moana 3 İçin Hazırlıklar Başladı"

    Serinin hayranları bu live-action uyarlama için gün sayarken, Disney ise daha şimdidenbir sonraki film için hazırlıklara başladı. Serinin başrol oyuncularından Dwayne Johnson, Moana 3'ün yolda olduğunu duyurdu.

    Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

    Merakla beklenen live-action versiyonu, 10 Temmuz'da vizyona girecek. Moana 3 içinse henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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