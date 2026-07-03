Moana serisi büyüyor; Yeni film duyuruldu

Dwayne Johnson: "Moana 3 İçin Hazırlıklar Başladı"
Serinin hayranları bu live-action uyarlama için gün sayarken, Disney ise daha şimdidenbir sonraki film için hazırlıklara başladı. Serinin başrol oyuncularından Dwayne Johnson, Moana 3'ün yolda olduğunu duyurdu.
Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.
Merakla beklenen live-action versiyonu, 10 Temmuz'da vizyona girecek. Moana 3 içinse henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş