Moana serisi büyüyor; Yeni film duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney'in son yıllarda çıkan en başarılı serilerinden bir de Moana oldu. 2016 yılında çıkan ilk film dünya genelinde 643 milyon dolar hasılat yaparken, 2024'te gelen devam filmi çıtayı daha da yükselterek gişede 1 milyar doları geçti. Yakaladığı bu başarıyla bir anda Disney'in en gözde serilerinden birine dönüşen Moana, bu ay live-action (animasyon olmayan) film uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dwayne Johnson: "Moana 3 İçin Hazırlıklar Başladı"

Serinin hayranları bu live-action uyarlama için gün sayarken, Disney ise daha şimdidenbir sonraki film için hazırlıklara başladı. Serinin başrol oyuncularından Dwayne Johnson, Moana 3'ün yolda olduğunu duyurdu.

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Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

Merakla beklenen live-action versiyonu, 10 Temmuz'da vizyona girecek. Moana 3 içinse henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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