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    Moana filmi gişede çakıldı: Disney'e 125 milyon dolar kaybettirebilir

    Disney'in büyük umutlar bağladığı canlı aksiyon Moana filmi gişede tam anlamıyla çakıldı. Bütçesi 250 milyon doları bulan filmin açılış haftasındaki gişe rakamları tam anlamıyla felaket.

    Moana filmi gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    Disney'in büyük umutlar bağladığı live-action (animasyon olmayan) Moana filmi bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Şu ana kadar çıkan iki animasyon film gişede son derece başarılı olduğu için bu live-action uyarlamadan da beklentiler oldukça yüksekti. Nitekim Disney, projeye 250 milyon dolar bütçe ayırarak bu filme ne kadar güvendiğini göstermişti. Ancak Moana, günün sonunda bu güveni boşa çıkardı. Son derece kötü yorumlar alan film, gişede de çakıldı.

    Moana'nın Disney'e Zararı 125 Milyon Doları Bulabilir

    Film gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 43 milyon dolar hasılat yapabildi. Dünya genelindeki toplam hasılatı ise 95 milyon dolarda kaldı. Bütçesi 250 milyon doları bulan, üstüne bir de tanıtımına 145 milyon dolar harcanan bir film için bu rakamlar nereden bakarsanız bakın felaket. Nitekim gelen ilk analizler, Moana'nın Disney'e 125 milyon dolar zarar ettirebileceğini söylüyor.

    Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

    Aynı animasyon versiyonu gibi bu yeni versiyon da Moana'nın atıldığı macerayı şarkılar eşliğinde anlatıyor. Müzikal türünden de beslenen filmde Moana'yı genç oyuncu Catherine Laga'aia canlandırıyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ise Maui rolüyle geri dönüyor ki kendisi animasyon filmlerde de bu karakteri seslendiriyordu.

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