Moana filminden yeni fragman geldi: Bu kez animasyon değil

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de canlı aksiyon (animasyon olmaya) Moana filmi olacak. 2016 yılında çıkan ve büyük başarı yakalayan Moana'nın canlı aksiyon versiyonu, 10 Temmuz'da vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, filmden yeni bir fragman paylaştı.

Moana'da Dwayne Johnson Aynı Rolde Geri Dönüyor

Aynı animasyon versiyonu gibi bu yeni versiyon da Moana'nın atıldığı macerayı şarkılar eşliğinde anlatacak. Müzikal türünden de beslenen filmde Moana'yı genç oyuncu Catherine Laga'aia canlandırıyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ise Maui rolüyle geri dönüyor ki kendisi animasyon filmlerde de bu karakteri seslendiriyordu.

Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

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2016 yılında çıkan animasyon film dünya genelinde 643 milyon dolar hasılat yapmıştı. 2024'te gleen devam filmi ise gişede 1 milyar doları geçerek çıtayı daha da yükseltti. O yüzden bu versiyondan da beklentiler oldukça yüksek. Hatta bu yazın en çok hasılat yapan filmlerinden biri olması bekleniyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını bekleyip göreceğiz.

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Moana filminden yeni fragman: Bu kez animasyon değil

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