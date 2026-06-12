Moana filminden yeni fragman geldi: Bu kez animasyon değil

Moana'da Dwayne Johnson Aynı Rolde Geri Dönüyor
Aynı animasyon versiyonu gibi bu yeni versiyon da Moana'nın atıldığı macerayı şarkılar eşliğinde anlatacak. Müzikal türünden de beslenen filmde Moana'yı genç oyuncu Catherine Laga'aia canlandırıyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ise Maui rolüyle geri dönüyor ki kendisi animasyon filmlerde de bu karakteri seslendiriyordu.
Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.
2016 yılında çıkan animasyon film dünya genelinde 643 milyon dolar hasılat yapmıştı. 2024'te gleen devam filmi ise gişede 1 milyar doları geçerek çıtayı daha da yükseltti. O yüzden bu versiyondan da beklentiler oldukça yüksek. Hatta bu yazın en çok hasılat yapan filmlerinden biri olması bekleniyor. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını bekleyip göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: