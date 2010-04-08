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Mobiado'dan mermer kaplamalı cep telefonu konsepti; CPT001

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobiado'dan mermer kaplamalı cep telefonu konsepti; CPT001
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Mobiado bilindiği üzere Vertu ve Goldwish firmaları gibi değerli materyaller kullanarak cep telefonlarını yeniden yorumluyor. Elbette bu telefonlar gerek tasarımlarıyla gerekse de fiyatlarıyla belli bir kesime hitap etmekte. Geçtiğimiz günlerde Mobiado'nun ilginç bir cep telefonu konsepti ''CPT001'' internette gün ışığına çıktı.

Konsept çalışmasında firma limitleri zorlayarak telefonda mermer kullanmış. Altın kaplama tuşlara ve dokunmatik ''safir'' ekrana sahip telefonun arama ve arama sonlandırma tuşları arasında saat konumlandırılmış. Mobiado böyle bir modeli tüketicilerle buluşturmayı düşünür mü bilinmez ama kaç kişinin telefonun ağırlığına katlanacağı şimdiden merak konusu.


http://www.unwiredview.com/2010/04/07/mobiado-shows-off-cpt001-concept-phone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
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