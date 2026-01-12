Mobil belleklerde yeni dönem: 14,4 Gbps LPDDR6 sevkiyatı başladı

Yeni nesil bellekler yaklaşıyor
Innosilicon'a göre yeni bellek alt sistemi, pin başına 14,4 Gbps hızları destekliyor ve farklı FinFET üretim süreçleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Aynı IP bloğu, hem LPDDR6 hem de LPDDR5X desteği sunarak bant genişliği, gecikme ve enerji verimliliği tarafında önceki nesillere kıyasla daha dengeli bir yapı hedefliyor.
Kaçıranlar için LPDDR6 standardının JEDEC tarafından geçtiğimiz yılın ortasında nihai hale getirilmesi, bu tür ticari sevkiyatların önünü açmıştı. Bellek üreticileri cephesinde ise tablo daha temkinli. Şu ana kadar LPDDR6 örneklemesi yaptığını açıkça doğrulayan tek büyük DRAM üreticisi Micron oldu.
Samsung ve SK hynix, LPDDR6 hazırlıklarını ve prototiplerini sergilese de müşterilere aktif örnekleme yapıldığına dair net bir açıklama paylaşmış değil. Ayrıca Intel'in kısa süre önce duyurduğu Panther Lake platformunun hâlâ LPDDR5X bellek teknolojisine dayanması, LPDDR6'nın ilk aşamada sınırlı olacağını gösteriyor.