    Mobil belleklerde yeni dönem: 14,4 Gbps LPDDR6 sevkiyatı başladı

    LPDDR6 standardı resmiyet kazanırken, ekosistemde somut adımlar da gelmeye başladı. Innosilicon, LPDDR6/5X IP çözümünü ilk ticari müşterisine sevk ettiğini açıkladı.

    Mobil belleklerde yeni dönem: 14,4 Gbps LPDDR6 sevkiyatı başladı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Innosilicon, LPDDR6 ve LPDDR5X'i kapsayan Combo PHY ve kontrolcü IP çözümünü ilk müşterilerine göndermeye başladığını duyurdu. Yeni nesil bellek standardı, özellikle mobil cihazlar, yapay zekâ uygulamaları ve düşük güç tüketimi gerektiren alanlarda kullanılacak.

    Yeni nesil bellekler yaklaşıyor

    Innosilicon'a göre yeni bellek alt sistemi, pin başına 14,4 Gbps hızları destekliyor ve farklı FinFET üretim süreçleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Aynı IP bloğu, hem LPDDR6 hem de LPDDR5X desteği sunarak bant genişliği, gecikme ve enerji verimliliği tarafında önceki nesillere kıyasla daha dengeli bir yapı hedefliyor. 

    Kaçıranlar için LPDDR6 standardının JEDEC tarafından geçtiğimiz yılın ortasında nihai hale getirilmesi, bu tür ticari sevkiyatların önünü açmıştı. Bellek üreticileri cephesinde ise tablo daha temkinli. Şu ana kadar LPDDR6 örneklemesi yaptığını açıkça doğrulayan tek büyük DRAM üreticisi Micron oldu.

    Samsung ve SK hynix, LPDDR6 hazırlıklarını ve prototiplerini sergilese de müşterilere aktif örnekleme yapıldığına dair net bir açıklama paylaşmış değil. Ayrıca Intel'in kısa süre önce duyurduğu Panther Lake platformunun hâlâ LPDDR5X bellek teknolojisine dayanması, LPDDR6'nın ilk aşamada sınırlı olacağını gösteriyor.

