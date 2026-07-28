Mobil DOA dönemi başlıyor: Depozito iade sistemi bakkallara geliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 1 Temmuz’da hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nde pek çok şikayeti ortadan kaldıracak yeni döneme geçiliyor. Depozito makinesi bulunmayan marketler, bakkallar ve büfelerin sisteme dahil olmasını sağlayacak Mobil DOA hizmeti kullanıma sunuluyor.

Mobil DOA nedir?

Mobil DOA, depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerin DOA sistemine dahil olarak iade toplayabilmesine imkan tanıyan yeni sistem olacak. Sisteme kaydolan işletmeler, Mobil DOA adı verilen el terminallerini kullanarak Manuel İade Noktası olarak hizmet verecek. Market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş bir alana ihtiyaç duymadan Manuel İade Noktası olarak DOA Sistemine katılmasına imkan verecek. Vatandaşlar bu noktalarda DOA logolu şişeleri işletme yetkilisine teslim edebilecek.

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Mobil DOA sistemi nasıl kullanılır?

Mobil DOA sisteminde işletme yetkilileri, el terminallerini kullanarak QR kod oluşturacak. Vatandaşlar DOA mobil uygulamasını kullanarak bu QR kodu okutarak iade işlemini başlatacak. İşletme yetkilileri, el terminali cihazlarıyla DOA logolu ambalajlarını okutarak sisteme kaydedecek. İade tamamlandığında her bir ambalaj için vatandaşın DOA cüzdan hesabına 1 TL iade edilecek. Vatandaşın yanı sıra işletme de her ambalaj için 50 kuruş kazanacak.

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Depozito iade kazancında değişiklik yok, esnafa ek teşvik var

Vatandaşlar tıpkı depozito iade makinelerinde olduğu gibi günlük 200 adede kadar ambalajlardan 1 TL kazanmaya devam edecek. Mobil DOA sistemi yalnızca vatandaşlara değil, sisteme katılan işletmelere de ek gelir sağlayacak. Market, bakkal ve büfeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkili saha operatörlerine teslim ettiklerinde her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alacak. İşletmeler sisteme dahil olabilmek için https://dbys.gov.tr adresinden başvuru yapabiliyor.

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Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA’nın sistemin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Mobil DOA ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına kolayca katılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın iade ettiği her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdan’ına aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız.”

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