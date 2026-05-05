Mobil DRAM fiyatlarında rekor: %100'e varan artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken pazarında artan yapay zeka yatırımları sonucunda sert bir dalgalanma yaşıyor. Son raporlara göre mobil DRAM fiyatları, 2026'nın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %93 ile %98 arasında artış gösterebilir. Bu da pratikte neredeyse iki katına çıkan bir maliyet anlamına geliyor.

Fiyatlarda %100'e varan artış bekleniyor

Paylaşılan detaylara göre özellikle LPDDR5 ve LPDDR5X belleklerdeki artış dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Kısa süre önce yaklaşık 10 dolar/GB seviyesinde olan fiyatların, yeni dönemde 19-20 dolar bandına çıktığı belirtiliyor. Hatta bazı uzun vadeli anlaşmalarda bu rakamın 21 dolar/GB seviyesine kadar ulaştığı paylaşıldı.

Bu yükselişin arkasında ise birkaç temel faktör bulunuyor. İlk olarak yapay zekâ odaklı veri merkezlerine yönelik talep, bellek üreticilerinin önceliğini değiştirmiş durumda. Micron, Samsung ve SK hynix gibi üreticiler, üretim kapasitelerinin önemli bir bölümünü yüksek kârlı HBM ve sunucu DRAM çözümlerine kaydırıyor. Bu da mobil segmentte arzın daralmasına yol açıyor.

Diğer yandan üreticiler ile büyük müşteriler arasında yapılan uzun vadeli anlaşmalar (LTA) fiyatların daha da yukarı taşınmasına neden oluyor. Bu anlaşmalar bir yandan fiyat artışlarını belirli bir seviyede sınırlandırsa da, mevcut tabloda zaten oldukça yüksek seviyelerden imzalanıyor. Analizlere göre 64 GB'lık bir mobil DRAM paketinin fiyatı 500 dolar ile 1350 dolar arasında değişebiliyor.

Bu da özellikle üst segment akıllı telefonlar için maliyet baskısını ciddi şekilde artırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde amiral gemisi cihaz fiyatlarında yeni artışlar görmek şaşırtıcı olmayacak. Sektör kaynakları ise, bellek fiyatlarındaki yükselişin 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyor.

