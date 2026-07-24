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    Mobil kameralar için ezber bozuldu: Çinli marka 120 milyonu aştı

    Çinli görüntü sensörü üreticisi Geke Micro, uluslararası bir akıllı telefon markasından 50MP CMOS kamera sensörü siparişi aldığını duyurdu. Şirket 120 milyondan fazla 50 MP sensör sevk etti.

    Mobil kameralar için ezber bozuldu: Çinli marka 120 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli görüntü sensörü üreticisi Geke Micro, uluslararası tanınmış bir akıllı telefon üreticisinden yeni nesil 0.64 mikrometre piksel boyutuna sahip 50 megapiksel CMOS görüntü sensörü için sipariş aldığını açıkladı. İlk siparişin yaklaşık 57 milyon yuan (yaklaşık 8 milyon dolar) değerinde olduğu belirtilirken, bu gelişme şirketin üst segment akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirebilir.

    120 milyondan fazla 50MP sensör sevk edildi

    Şirketin açıklamasına göre yeni sensör, GalaxyCell 2.0 üretim platformu üzerine geliştirildi. 1/2.8 inç optik formata sahip sensör; ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve ön kamera gibi farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabiliyor. Geke Micro, ürünün uluslararası bir akıllı telefon markasından sipariş almasının yerli CMOS görüntü sensörü teknolojisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyor.

    Mobil kameralar için ezber bozuldu: Çinli marka 120 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Şirket, 2026 yılı itibarıyla 50MP görüntü sensörlerinin sevkiyatında önemli bir büyüme yakaladığını da açıkladı. 24 Temmuz 2026 itibarıyla farklı piksel boyutlarına sahip 50MP sensörlerin toplam sevkiyatı 120 milyon adedi aştı. Portföyde 0.61 μm, 0.64 μm, 0.7 μm, 0.8 μm ve 1.0 μm piksel boyutlarına sahip modeller bulunuyor ve bu sensörler farklı akıllı telefon markalarının ön ve arka kameralarında kullanılıyor.

    Artık uluslararası tedarikçi

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan GC50F0 ve GC50D1 sensörleri de GalaxyCell 2.0 platformunu temel alıyor. Özellikle GC50F0, 0.64 μm piksel boyutuna sahip dünyanın ilk tek yongalı 50 MP görüntü sensörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    GC50F0 modeli, önceki nesil benzer çözümlere kıyasla okuma gürültüsü ve rastgele telgraf sinyali (RTS) gürültüsünü yaklaşık %50 azaltıyor. Sensör ayrıca dört pikseli tek pikselde birleştiren 4C Pixel Binning teknolojisini destekliyor. Bu sayede 1.28 μm eşdeğer piksel boyutunda 12.5 MP görüntüler üreterek düşük ışık performansını artırabiliyor.

    Bunun yanında sensör; 4K 60 FPS video kaydı, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve tek kare HDR (DAG HDR) desteği sunarak hem fotoğraf hem de video tarafında daha gelişmiş görüntü kalitesi sağlamayı hedefliyor. Şirket, yeni siparişin ardından yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerinin gelirler içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor.

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