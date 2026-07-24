Mobil kameralar için ezber bozuldu: Çinli marka 120 milyonu aştı

120 milyondan fazla 50MP sensör sevk edildi
Şirketin açıklamasına göre yeni sensör, GalaxyCell 2.0 üretim platformu üzerine geliştirildi. 1/2.8 inç optik formata sahip sensör; ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve ön kamera gibi farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabiliyor. Geke Micro, ürünün uluslararası bir akıllı telefon markasından sipariş almasının yerli CMOS görüntü sensörü teknolojisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyor.
Artık uluslararası tedarikçi
Geçtiğimiz yıl tanıtılan GC50F0 ve GC50D1 sensörleri de GalaxyCell 2.0 platformunu temel alıyor. Özellikle GC50F0, 0.64 μm piksel boyutuna sahip dünyanın ilk tek yongalı 50 MP görüntü sensörlerinden biri olarak öne çıkıyor.
GC50F0 modeli, önceki nesil benzer çözümlere kıyasla okuma gürültüsü ve rastgele telgraf sinyali (RTS) gürültüsünü yaklaşık %50 azaltıyor. Sensör ayrıca dört pikseli tek pikselde birleştiren 4C Pixel Binning teknolojisini destekliyor. Bu sayede 1.28 μm eşdeğer piksel boyutunda 12.5 MP görüntüler üreterek düşük ışık performansını artırabiliyor.
Bunun yanında sensör; 4K 60 FPS video kaydı, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve tek kare HDR (DAG HDR) desteği sunarak hem fotoğraf hem de video tarafında daha gelişmiş görüntü kalitesi sağlamayı hedefliyor. Şirket, yeni siparişin ardından yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerinin gelirler içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: