    Türkiye’den yerli uygulama ve oyun geliştiricilerine yeni destek paketi: 50 milyon TL’ye varan teşvik

    Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı yeni düzenlemeyle mobil uygulama sektörüne verilen teşvikler genişletildi. Platform komisyonlarından pazarlama giderlerine kadar birçok alanda destek sağlanacak.

    Mobil uygulama geliştiricilerine devlet destekleri 2026 Tam Boyutta Gör
    2026 yılında Türkiye’deki mobil uygulama ve yazılımlara uygulanacak devlet teşvikleri açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte dağınık haldeki tüm teşvik programları tek bir çatı altında toplanıyor ve devlet desteği artırılıyor. App Store ve Google Play komisyonlarından bulut giderlerine, reklam harcamalarından personel maliyetlerine kadar birçok kalemde milyonlarca liralık teşvik sağlanacak.

    Sektörün uzun süredir beklediği en önemli kolaylıklardan biri, teşvikten yararlanmak için gereken "1 yıllık şirket olma" şartının kaldırılması oldu. Artık yeni kurulan bilişim şirketleri doğrudan destek kapsamına girecek. Ayrıca destek takibi "destek dönemi" yerine artık daha basit olan takvim yılı bazında yapılacak. Şahıs şirketleri veya sosyal içerik istisna belgesi olanlar bu teşviklerden yararlanamayacak.

    App Store ve Google Play komisyonları devlet tarafından karşılanıyor

    Geliştiricilerin en büyük giderlerinden platform komisyonları, sunucu giderleri ve veri analizi araçlarındaki destek miktarı arttı. Apple Store, Google Play gibi mağazaların aldığı yüzde 30’luk komisyon için yıllık 20 milyon TL’ye kadar olan tutarın yarısı devlet tarafından karşılanıyor.

    Bulut ve sunucu giderlerine 5 milyon TL destek

    Yeni kararla bulut, sunucu ve hosting giderleri için yıllık 5 Milyon TL'ye kadar destek alınabiliyor.  AWS ve Azure gibi platformların giderlerinin yüzde 50’sini devlet üstleniyor.

    Popüler veri analizi araçlarına yüzde 50 destek

    Pazar analizi araçları, veri tabanı üyelikleri ve performans ölçüm yazılımları destek kapsamında kalmaya devam ediyor. Adjust, Sensortower, Appmagic, Revenuecat, Adapty gibi araçlar Bakanlığın listesinde yer aldı ve bu platformlara yapılacak harcamalara yüzde 50 oranında, yıllık 2 milyon 500 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

    Mobil uygulama geliştiricilerine devlet destekleri 2026

    Reklam ve pazarlama harcamalarına 50 milyon TL’lik dev destek

    Yerli uygulamaların ve oyunların milyonlarca kullanıcıya erişmesi için kritik önem taşıyan reklam, tanıtım ve pazarlama harcamalarının yüzde 50’si oranında ve yıllık en fazla 50 milyon TL tutarında desteklenecek.

    2025’te sadece ilk 3 uygulama için tam destek verilirken 2026’da 10 adede kadar uygulama için bu limit kullanılabilecek. Ürün başına yıllık destek limiti ise 15 milyon TL olarak belirlendi. Web Summit, MWC gibi uluslararası fuar ve etkinlik katılımlarının yüzde 50'si, etkinlik başına 1 milyon 500 TL'ye kadar destek veriliyor.

    Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkelerde yapılan reklam çalışmalarındaki destek oranı ise %50’den %70’e yükseliyor. Bu da hedef pazarlarda Türk uygulama ve oyunlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.

    Pazarlama personeli destek kapsamına girdi

    Yeni mevzuatla birlikte personel desteği, yazılımcıların yanı sıra pazarlama personelini de kapsıyor ve herhangi bir proje geliştirme şartı aranmıyor. Mobil uygulama geliştiricilerine yönelik olarak yurt içinde çalışan 5 kişiye kadar, kişi başı aylık 90 bin TL’ye kadar olan giderlerin yarısı karşılanıyor. Yurt dışı birimlerde çalışan 5 personel için kişi başı aylık 250 bin TL destek limiti sunuluyor.

    Teşviklerin artmasıyla birlikte kontrol mekanizmaları da sıkılaştırıldı. Bakanlık, performansın yetersiz bulunması veya yanıltıcı bilgi tespiti durumunda firmayı destek kapsamından çıkarabilecek ve ilgili hizmet sağlayıcılarla çalışmayı 10 yıla kadar yasaklayabilecek. Bu yeni teşvik paketinden yararlanmak için şirketin Türkiye'de kurulu bir bilişim şirketi olması, ürünün bu şirkete ait olması ve harcamaların şirket kaynaklarından yapılması gibi temel şartlar devam ediyor.

