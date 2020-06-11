Mobilyalarda Modern Çizgiler

Tam Boyutta Gör

Mobilyalar günümüzde birçok yaşam alanımızda önemli bir yere sahiptir. Evlerimizde kullandığımız oturma grupları, dolaplar, mutfak mobilyaları veya iş yerlerimizde kullandığımız büro mobilyaları, koltuk, oturma grupları birçok açıdan çok önemlidir. Çokta vakit geçirildiği için sağlık ve konfor açısından iyi değelendirilmesi gereken kriterlere sahip olmalıdırlar. Ancak bunun yanında modern çizgilere de sahip olmalılar ki gözümüze de hitap edebilsin.



Modern mobilya tasarımı yazı serimizin ilki olan mutfak mobilyaları konusunu bu yazımızda işliyoruz. Gerek teknolojinin katkısı ile gerekse tasarım anlayışının değişmesi ve sadeleşmesi ile geliştirilen modern mutfak mobilyaları veya mutfak dolapları konusunda detaylı yazımıza başlayalım.



Modern Çizgilere Sahip Mutfak Dolapları



Kuşkusuz evlerin vazgeçilmez yaşam alanı olan mufakların tasarımı mutfakta vakit geçiren aile bireyleri tarafından günümüzde oldukça dikkat edilen ve özen gösterilen konudur. Çünkü mutfaklar günümüzde evlerde sadece yemek hazırlama alanları olarak kullanılmamaktadır. Hazırlanan yemeklerin ev halkıyla paylaşıldığı yeri geldiğinde misafir ağırlanan evin en önemli bölümüdür. Mutfaklarda aile üyeleri sanıldığından daha fazla vakit geçirmekte ve bu ortamlarda rahat huzurlu ferah ortamlar yaratmak istemektedirler. Ev sahipleri birçok nedenle mutfaklarını değiştirmek istediklerinde karşılarına çok fazla seçenek çıkmaktadır. Mutfağını yaptırmak isteyenler içinde bulunduğumuz çağın zevklerine ihtiyaçlarına, yaşadığımız dönemin özelliklerine uygun tasarımlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Çağın ihtiyaçlarına, tarzına ve bu çağı yansıtan renklere sahip mutfaklar da karşımıza modern mutfaklar olarak çıkmaktadır. Modern mutfaklar daha çok modüler, gösterişten uzak, daha çok ihtiyaçlara yönelik kişisel zevklere ve beklentilere göre belli farklılıklar içeren yaşadığımız zamanı yansıtan mutfaklar olarak tanımlanabilir. Rahatlığı, fonksiyonelliği, sadeliği ön planda tutan tasarımlar modern mutfaklar olarak karşımıza çıkar. Rahatlığı, kullanışlılığı insanların kendilerine ait tarzlarıyla birleştiren modern mutfaklar, kişisel zevklere göre birbirinden farklı modellerle karşımıza çıkar.



Mutfaklarda oluşturulacak modern havanın nasıl yaratılacağı keskin sınırları olan bir konu değildir ve tamamen ev sahiplerinin kişisel zevklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilecek bir konudur. Bu yüzden birbirinden çok farklı tarzda çok fazla modern mutfak seçeneği olabilir. Temelde bazı unsurlar üzerine kurulmuş uygulandığı mekanlarda ayrıntılarla birbirinden farklılık gösteren bir tasarım şeklidir. Tasarımında işlevselliği ön planda tutması ve kullanışlı olması diğer tarzlardan daha çok tercih edilmesini neden olmaktadır.

Modern mutfakların olmazsa olmazlarının başında içinde bulunduğumuz zamanın ihtiyaçlarını karşılaması gelmektedir. Evin neredeyse en çok kullanılan bölümü olan mutfaklarda modern tasarımlara oldukça fazla ihtiyaç duyulur. Çünkü modern mutfaklarda ihtiyaçları karşılarken mutfakların kullanışlı ve işlevsel olması durumu ön planda tutulur. Hareket alanının iyi belirlenmesi, çalışma alanı olan tezgâhların doğru dizayn edilmesi, geniş mutfaklarda oturma alanlarının planlanması, küçük mutfaklarda kullanım alanının olabilecek en iyi şekilde ayarlanması modern mutfaklarda çok kolaylıkla tasarlanabilecek özelliklerdir. Modern mutfaklarda işlevsellik ve kullanışlılık ön planda tutulurken kullanılacak malzemelerin estetiği de ön plandadır. Bir anlamda işlevsellikle estetiğin buluşması olan modern mutfaklarda estetik vazgeçilmez unsurdur. Bir anlamda şık ve zarif mutfaklar olarak diğer tarzlardan ayrılır. Modern tarzdaki mutfaklarda birçok renk kullanılabilir. renk seçeneği çok fazla olmakla birlikte daha kabul görmüş sadeliği ve zerafeti yansıtan renkler daha çok tercih edilir. Hem sade hem de şık bir görüntü oluşturabilecek farklı renk kombinasyonları da modern mutfaklarda uygulanabilir. Fakat modern mutfaklarda daha çok oturmuş dinlendirici ve ferahlık sağlayan renkler daha çok tercih edilir.



Birbirinden farklı malzemelerle oluşturulabilen modern mutfaklar tasarlanırken önce belirlenmesi gereken en önemli unsur mutfak dolaplarında kullanılacak malzemelerin belirlenmesidir. Modern havanın mutfaklarda yaratılabilmesi için birbirinden farklı malzemeyi kendi stilinizle birleştirerek yaratabilirsiniz. Mutfakların işlevsel ve kullanışlı olması açısından birçok tasarım fikriyle de rahat ve huzurlu bir mutfak oluşturabilirsiniz. Modern mutfaklarda doğal ahşap mermer ve granitlerden oldukça fazla faydalnılır. Bunun yanı sıra işlenmiş malzemelere de hatrı sayılır bir şekilde yer verilir. İşlenmiş malzemelerle doğal malzemeleri harmanlanarak rahat kullanışlı mutfaklar yaratılabilir.

Modern mutfaklarda kullanılan dolaplarda kullanılacak kapaklarda ilk akla gelen malzemeler akrilik high gloss malzemelerden üretilen kapaklardır. Bu kapaklar parlak kapaklardır. Aynı zamanda dayanıklı ve kullanışlıdır. Modern mutfakların ilk şartı olan işlevselliği karşılayan bu malzemelerle oldukça zarif mutfak tasarımları yapılabilir. Parlak kapaklar sayesinde mutfakları daha geniş gösterebilir basit dizaynlarla daha aydınlık mekanlar ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca kapaklarda daha büyük kapaklar tercih ederek istediğiniz modern havayı mutfaklarınızda yaratabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.