Mobilyanın Hayatımızdaki Yerinin Farkında Mısınız?

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Mobilyaların yaşantımızdaki yerinin farkında mısınız? Yaşantımızın içerisinde hemen hemen her alanda ihtiyacımız olan mobilyalar konforumuzu arttırmak ve ihtiyaçlarımızı gidermek için kullandığımız ürünlerin başında geliyor. Üstelik yaşam alanlarımızdaki dekorasyonu ve etkileyici konsepti oluşturmamızı sağlayan mobilyaların farklı tasarımları da bulunmaktadır. Kimi yaşam alanları için modern mobilyalar tasarlanırken, kimi yaşam alanları için ise klasik mobilya modelleri tasarlanmaktadır. Ancak hangi tasarıma sahip olursa olsun, mobilyaların tüm amaçları kullanıcı konforunu üst seviyeye taşırken yaşam alanlarında dekorasyonu üst düzeye taşımasıdır. Peki mobilyalar yaşantımızın hangi alanlarında bulunuyor?

Hayatımızın İçerisindeki Mobilyalar

Yaşantımızın içerisinde olan ve temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan mobilyalar bir evde olmazsa olmazların başında gelmektedir. Yatak odası takımı, koltuk takımı ve yemek odası takımı gibi ihtiyaçlarımıza karşılık veren mobilyalara evlerimizde sürekli temas halindeyiz. Bu mobilyaların tasarımları evimizin dekorasyonunu belirlerken, ruh halimiz üzerinde de direkt etkileri bulunduğu bilinmektedir. Üstelik konforlu yapıları ile de beden sağlığımıza fiziki bir etkisi bulunmaktadır.

Yatak Odası Takımları: Yatak odası takımı mobilyalarımız aslında en fazla temas halinde bulunduğumuz mobilyaların başında gelmektedir. Ortalama bir uyku süresinin 8 saat olduğunu düşünürsek ve uykuya dalma süresi de dahil olmak ile birlikte bir günün üçte birinin yatak odası içerisinde geçirdiğimizi fark etmekteyiz. Yatak odası mobilyalarının kullanıcıların istek ve ihtiyaçları ile eşleşmesi kişisel konforu üst düzeye taşımaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun gardıroplar, kişisel bakım ihtiyaçları için aynalı şifonyer, rahat bir yatağı kullanmaya olanak sağlayacak karyola ve baş ucu eşyalarınızı koyacağınız komodinler ile bir günümüzde oldukça fazla şekilde temas etmekteyiz.

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Koltuk Takımları: Yatak odası takımlarından sonra en fazla süre ile kullandığımız mobilyaların başında koltuk takımları gelmektedir. Yaşantımız içerisinde dinlenmemizi sağlayan, dinlenirken televizyon ya da bilgisayar gibi multimedya içerikli aktivitelerimizi gerçekleştirmemizde ya da konuklarımızı ağırladığımız hoş sohbet ve muhabbetlerin oluştuğu mobilyalar koltuk takımlarıdır.

Koltuk takımları da büyük mobilya grupları içerisinde olduğu için kullanıldığı alanlarda etkisini göstermektedir. Dekorasyonu belirleyen en önemli etmenlerin başında gelen koltuk takımları aynı zamanda konforu ile rahat bir yaşam alanı oluşturma imkanı sunuyor. Kullanıcısının konfor algısına göre sert ya da yumuşak sünger seçenekleri sunulan koltuk takımları dekorasyona katkı sağlaması adına klasik koltuk takımları ve modern koltuk takımları gibi tasarım seçenekleri de bulunmaktadır.

Yemek Odası Takımları

Yemek odası takımları da diğer mobilya parçaları kadar hayatımızda önemli yer kaplamaktadır. Beslenme ihtiyacımızı karşılarken mükemmel sofralarda dikkat çekici bir sunum ortamı sağlamak oldukça önemlidir. Konforlu ve şık yaşam alanları oluşturmak için ihtiyacımız olan yemek odası mobilyaları salonlarımızda yada daha geniş yaşama alanlarında yemek odalarında tercih edilmektedir.

Fark Yaratan Klasik Mobilyalar

Yaşam alanlarımızda mükemmel dekorasyonu oluşturmak hepimizin hayali. Mükemmel dekorasyonun temelleri ise, şık tasarıma sahip mobilyalardan geçmektedir. Mobilyalar hem seyir zevki hem de kullanım açısından kullanıcısını tatmin eden konfora sahiptir. Klasik mobilyalar ise hem konfor hem de şıklığı bir arada sunan mobilyalar arasında yer almaktadır. Lüks yaşam alanlarında yer verilen, şık tasarımı ile görenleri etkileyen ve kullanıldığı alanlarda büyüleyici bir ambiyans oluşturan klasik mobilyalar genellikle el işçiliği oyma motifler ile süslenmektedir. Ahşap oyma işçiliği sanatının icra edildiği bu mobilya modelleri adeta bir sanatın icra edilişi olarak karşımıza çıkıyor. Mobilya ustalarının icra ettiği bu nadide mobilyalar dayanıklı yapıları ve eskimeyen tasarımları ile, uzun yıllar boyunca popülaritesini koruyacak ve kullanım imkanı sunmasıyla geleceğe miras niteliği taşımaktadır. Klasik koltuk takımları, klasik yatak odası takımları, klasik yemek odası takımları başta olmak üzere klasik otel mobilyaları ve hatta Osmanlı mobilyaları olarak bilinen klasik sedir modelleri dahil olmak üzere bir çok mobilya kategorisinde klasik modeller üretilmektedir.

Yaşantımız içerisinde yer alan kimi zaman farkında olmadığımız mobilyalar hem dekorasyonumuza hem de sahip olduğumuz mobilya modellerimizi seçerken daha hassas davranmamız gerektiği bir gerçek olarak karışımıza çıkmaktadır.

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