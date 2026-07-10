MobLand'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla epey ses getiren MobLand, bu yıl 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount+, dün yeni sezondan ilk fragmanı yayınlarken, dizinin ekranlara döneceği tarihi de paylaştı. MobLand'in 2. sezonu 18 Eylül'de başlayacak.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

MobLand, 18 Eylül'de Geri Dönüyor

2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak

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Bu arada MobLand'in gelecek sezonları için de hazırlıklar başlamış durumda. 2. sezon sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle Tom Hardy'nin diziden ayrılması gündeme gelmiş olsa da taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı ve böylece 3. sezonun da önü açıldı.

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