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    MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Resmi fragman yayınlandı

    Son dönemin en sevilen dizilerinden Mobland, 2. sezonuyla geri dönüyor. 18 Eylül'de izleyici ile buluşacak yeni sezonun ilk uzun fragmanı, aksiyon dolu bir sezon vadediyor.

    MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: İlk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan en dikkat çekici dizilerden olan MobLand, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 18 Eylül'de başlayacak 2. sezon tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount+, bugün 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi,  Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    MobLand, 18 Eylül'de Geri Dönüyor

    2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

    Bu arada MobLand'in 3. sezonu için de hazırlıklar başlamış durumda. 2. sezon sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle Tom Hardy'nin diziden ayrılması gündeme gelmiş olsa da taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı. Şu an artık 3. sezonun önünde bir engel kalmamış gibi görünüyor.

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