MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Resmi fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan en dikkat çekici dizilerden olan MobLand, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 18 Eylül'de başlayacak 2. sezon tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount+, bugün 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

MobLand, 18 Eylül'de Geri Dönüyor

2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

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Bu arada MobLand'in 3. sezonu için de hazırlıklar başlamış durumda. 2. sezon sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle Tom Hardy'nin diziden ayrılması gündeme gelmiş olsa da taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı. Şu an artık 3. sezonun önünde bir engel kalmamış gibi görünüyor.

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