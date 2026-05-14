MobLand'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Guy Ritchie, merak edilen soruyu cevapladı

O günden beri beklenen 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmazken, yeni sezonun 2027'ye kalabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak Guy Ritchie'nin son açıklaması, izleyicilerin o kadar uzun süre beklemesi gerekmeyeceğini gösteriyor..
MobLand 2. Sezon, Bu Yıl Bitmeden Yayınlanacak
ScreenRant'e konuşan Ritchie, MobLand'in bu yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Artık Mayıs ayını yaraladığımız şu günlerde Ritchie'nin yeni sezonun tarihinden bahsederken "bu yaz" ya da "bu sonbaharda" demek yerine "yıl bitmeden yayınlanmış olacak" demesi, yeni sezonun muhtemelen yılın son çeyreğinde çıkacağı şeklinde yorumlanıyor.
Öte yandan Ritchie, yaratıcısı olduğu bir diğer dizi olan The Gentlemen'ın da yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Ayrıca yönetmenin yeni filmi Wife & Dog da bu yıl vizyona girecek.
Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.