    MobLand'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Guy Ritchie, merak edilen soruyu cevapladı

    Son dönemin en sevilen dizilerinden olan Mobland'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Merak edilen bu soru, dizinin yaratıcısı Guy Ritchie'ye soruldu. İşte detaylar...    

    TV tarafında 2025'in en dikkat çekici yapımlarından biri MobLand oldu. Bu yıl izleyici ile buluşan en dikkat çekici dizilerden biri de MobLand oldu. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve Paramount+'ın bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Bu başarı 2. sezon onayını da beraberinde getirdi.

    O günden beri beklenen 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmazken, yeni sezonun 2027'ye kalabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak Guy Ritchie'nin son açıklaması, izleyicilerin o kadar uzun süre beklemesi gerekmeyeceğini gösteriyor.. 

    MobLand 2. Sezon, Bu Yıl Bitmeden Yayınlanacak

    ScreenRant'e konuşan Ritchie, MobLand'in bu yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Artık Mayıs ayını yaraladığımız şu günlerde Ritchie'nin yeni sezonun tarihinden bahsederken "bu yaz" ya da "bu sonbaharda" demek yerine "yıl bitmeden yayınlanmış olacak" demesi, yeni sezonun muhtemelen yılın son çeyreğinde çıkacağı şeklinde yorumlanıyor.

    Öte yandan Ritchie, yaratıcısı olduğu bir diğer dizi olan The Gentlemen'ın da yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Ayrıca yönetmenin yeni filmi Wife & Dog da bu yıl vizyona girecek.

    Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

