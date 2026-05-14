MobLand'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Guy Ritchie, merak edilen soruyu cevapladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör TV tarafında 2025'in en dikkat çekici yapımlarından biri MobLand oldu. Bu yıl izleyici ile buluşan en dikkat çekici dizilerden biri de MobLand oldu. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve Paramount+'ın bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Bu başarı 2. sezon onayını da beraberinde getirdi.

O günden beri beklenen 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmazken, yeni sezonun 2027'ye kalabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak Guy Ritchie'nin son açıklaması, izleyicilerin o kadar uzun süre beklemesi gerekmeyeceğini gösteriyor..

MobLand 2. Sezon, Bu Yıl Bitmeden Yayınlanacak

ScreenRant'e konuşan Ritchie, MobLand'in bu yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Artık Mayıs ayını yaraladığımız şu günlerde Ritchie'nin yeni sezonun tarihinden bahsederken "bu yaz" ya da "bu sonbaharda" demek yerine "yıl bitmeden yayınlanmış olacak" demesi, yeni sezonun muhtemelen yılın son çeyreğinde çıkacağı şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan Ritchie, yaratıcısı olduğu bir diğer dizi olan The Gentlemen'ın da yıl bitmeden ekranlara döneceğini açıkladı. Ayrıca yönetmenin yeni filmi Wife & Dog da bu yıl vizyona girecek.

Rings of Power 3. sezon yayın tarihi açıklandı 1 gün önce eklendi

Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Mobland 2. sezon ne zaman çıkacak? Guy Ritchie cevapladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: