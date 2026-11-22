Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sevilen dizi MobLand, ikinci sezon finalinin hemen ardından müjdeli haberi verdi. Paramount+, Guy Ritchie imzalı ünlü yapımın üçüncü sezon çekimlerine başlandığını duyurdu. Pierce Brosnan ve Helen Mirren'ın yanı sıra, yapımcılarla yaşadığı sorunu çözerek kadroya geri dönen Tom Hardy da yeni sezonda başrolde yer alacak. Çekimleri başlayan dizinin izleyiciyle hızla buluşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Son dönemin sevilen dizilerinden MobLand, bu hafta yayınlanan sezon finaliyle birlikte 2. sezonunu noktaladı. Ancak bu dizi için nihai bir son değil. Çünkü Paramount+ diziye şimdiden 3. sezon onayı vermiş durumda. Hatta yeni sezonun ön hazırlıkları da bir süredir devam ediyordu. Bu hafta ise artık prodüksiyon aşamasına geçildi. Paramount, 3. sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

MobLand'in 3. Sezon Çekimleri Başladı

Çoğu dizinin sezonlar arasında birkaç yıl ara verdiği bu dönemde MobLand 15 ay gibi görece kısa bir ara vermişti. Şimdi 2. sezon biter bitmez 3. sezon çekimlerine başlanmış olması yeni sezon için de öyle uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

Denis Villeneuve, bir nükleer savaş filmi çekecek 1 gün önce eklendi

Hatırlarsanız 2. sezonun çekimleri sürerken Tom Hardy ile yapımcılar arasında anlaşmazlık çıkmış, hatta Hardy projeden ayrılmıştı. Ancak aradan geçen sürede bu sorunlar çözüldü. Bu yüzden yeni sezonda başrolde yine Tom Hardy olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: