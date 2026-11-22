Yapay Zeka Özeti:
- Sevilen dizi MobLand, ikinci sezon finalinin hemen ardından müjdeli haberi verdi. Paramount+, Guy Ritchie imzalı ünlü yapımın üçüncü sezon çekimlerine başlandığını duyurdu. Pierce Brosnan ve Helen Mirren'ın yanı sıra, yapımcılarla yaşadığı sorunu çözerek kadroya geri dönen Tom Hardy da yeni sezonda başrolde yer alacak. Çekimleri başlayan dizinin izleyiciyle hızla buluşması bekleniyor.
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MobLand'in 3. Sezon Çekimleri Başladı
Çoğu dizinin sezonlar arasında birkaç yıl ara verdiği bu dönemde MobLand 15 ay gibi görece kısa bir ara vermişti. Şimdi 2. sezon biter bitmez 3. sezon çekimlerine başlanmış olması yeni sezon için de öyle uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor.
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.
Hatırlarsanız 2. sezonun çekimleri sürerken Tom Hardy ile yapımcılar arasında anlaşmazlık çıkmış, hatta Hardy projeden ayrılmıştı. Ancak aradan geçen sürede bu sorunlar çözüldü. Bu yüzden yeni sezonda başrolde yine Tom Hardy olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: