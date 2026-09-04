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    MobLand'in 3. sezonu olacak mı? Paramount'tan resmi açıklama geldi

    Bu ay 2. sezonuyla ekranlara dönecek olan MobLand'in 3. sezonu olacak mı? Paramount, başrol oyuncuları arasında anlaşmazlık yüzünden krize giren diziye dari kararını açıkladı.

    MobLand'in 3. sezonu olacak mı? Paramount'tan resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan en dikkat çekici dizilerden olan MobLand, bu ay 2. sezonuyla ekranlara dönecek. 18 Eylül'de başlayacak 2. sezon için bekleyiş sürerken, 3. sezona dair belirsizlik de ortadan kalktı. Paramount+, daha 2. sezon başlamadan 3. sezona resmi onayı verdi.

    3. Sezonda Başrolde Yine Tom Hardy Olacak

    Paramount+ sadece dizinin 3. sezonuyla geri döneceğini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Tom Hardy'nin de başrol olarak geri döneceğini açıkladı. Bu durum özellikle belirtildi çünkü 2. sezonun prodüksiyonu sırasında yapımcılar ve bazı rol arkadaşlarıyla zıtlaşan Hardy, kısa süreliğine projeden ayrılmış, daha sonra taraflar uzlaşmaya varınca geri dönmüştü. Buna rağmen oyuncunun 3. sezonda yer almayabileceği hâlâ konuşuluyordu. Ancak bu son açıklamayla birlikte bu söylentilerin de önüne geçilmiş oldu.

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi,  Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

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