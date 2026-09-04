MobLand'in 3. sezonu olacak mı? Paramount'tan resmi açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan en dikkat çekici dizilerden olan MobLand, bu ay 2. sezonuyla ekranlara dönecek. 18 Eylül'de başlayacak 2. sezon için bekleyiş sürerken, 3. sezona dair belirsizlik de ortadan kalktı. Paramount+, daha 2. sezon başlamadan 3. sezona resmi onayı verdi.

3. Sezonda Başrolde Yine Tom Hardy Olacak

Paramount+ sadece dizinin 3. sezonuyla geri döneceğini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Tom Hardy'nin de başrol olarak geri döneceğini açıkladı. Bu durum özellikle belirtildi çünkü 2. sezonun prodüksiyonu sırasında yapımcılar ve bazı rol arkadaşlarıyla zıtlaşan Hardy, kısa süreliğine projeden ayrılmış, daha sonra taraflar uzlaşmaya varınca geri dönmüştü. Buna rağmen oyuncunun 3. sezonda yer almayabileceği hâlâ konuşuluyordu. Ancak bu son açıklamayla birlikte bu söylentilerin de önüne geçilmiş oldu.

Eylül ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 6 gün önce eklendi

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: