Başrol oyuncusunu kaybeden MobLand için beklenen açıklama geldi

MobLand, Tom Hardy ile Yola Devam Edecek
Variety tarafından aktarılan bilgilere göre taraflar geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi ve anlaşmazlıklarını geride bırakma konusunda uzlaştı. Tom Hardy, bu görüşme sonrası diziye geri döndü. Böylece tehlikeye giren 3. sezonun da önü açılmış oldu. Paramount henüz 3. sezona resmi olarak onay vermiş değil ama Hardy'nin de dönmesiyle birlikte işler yeniden rayına oturmuş durumda.
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.
Çekimleri tamamlanan 2. sezon için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak yönetmen Guy Ritchie geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, 2. sezonun bu yıl bitmeden yayınlanacağını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş