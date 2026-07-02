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    Başrol oyuncusunu kaybeden MobLand için beklenen açıklama geldi

    Başrol oyuncusu Tom Hardy ile yolların ayrılmasının ardından tehlikeye giren MobLand, sürpriz bir gelişmeyle gündemde. Yeni anlaşma, dizinin devam etme ihtimalini artırıyor.

    Tom Hardy kovulunca tehlikeye giren MobLand'in akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen yeni dizilerinden olan MobLand, son günlerde hayranları endişelendiren haberlerle gündemdeydi. Dizinin başrol oyuncusu olan Tom Hardy'nin sette yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden diziden kovulması, normalde devam edeceğine kesin gözüyle bakılan MobLand'in geleceğini tehlikeye atmıştı. Neyse ki bu kriz çözülmüş görünüyor. Zira gelen son haberler Tom Hardy'nin de yapımcıların da geri adım attığını gösteriyor.

    MobLand, Tom Hardy ile Yola Devam Edecek

    Variety tarafından aktarılan bilgilere göre taraflar geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi ve anlaşmazlıklarını geride bırakma konusunda uzlaştı. Tom Hardy, bu görüşme sonrası diziye geri döndü. Böylece tehlikeye giren 3. sezonun da önü açılmış oldu. Paramount henüz 3. sezona resmi olarak onay vermiş değil ama Hardy'nin de dönmesiyle birlikte işler yeniden rayına oturmuş durumda.

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    Çekimleri tamamlanan 2. sezon için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak yönetmen Guy Ritchie geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, 2. sezonun bu yıl bitmeden yayınlanacağını açıkladı.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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