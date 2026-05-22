MobLand dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kovuldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025'in en dikkat çekici yeni dizilerinden olan MobLand, bugün sürpriz bir haberle gündeme taşındı. Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan olan Matt Belloni, başrol oyuncusu Tom Hardy'nin yapımcılarla yaşadığı sorunlar sebebiyle diziden kovulduğunu duyurdu. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da başka güvenilir kaynakların da bu haberi paylaşması, bu ayrılığın muhtemelen gerçek olduğunu gösteriyor. Bu da dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

MobLand'in 2. sezonu çoktan çekilmiş durumda. Bu yüzden 2. sezon tehlikede değil. Ancak Tom Hardy'nin kovulmasının ardından 3. sezon riske girmiş durumda. Yapım ekibinin Hardy olmadan yola devam etmesi pekâlâ mümkün. Ancak şimdilik net bir yol haritası paylaşılmış değil.

MobLand 2. Sezon, Bu Yıl Bitmeden Yayınlanacak

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

Rings of Power 3. sezon yayın tarihi açıklandı 1 hf. önce eklendi

2. sezon için henüz net bir tarih verilmemiş olsa da Guy Ritchie geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, 2. sezonun bu yıl bitmeden yayınlanacağını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: