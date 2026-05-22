    MobLand dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kovuldu

    Geçtiğimiz yılın en sevilen dizilerinden MobLand'in 2. sezonunu beklerken, sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Dizinin başrol oyuncusu kovuldu! Bu haber sonrası dizinin geleceği tartışılmaya başlandı.

    2025'in en dikkat çekici yeni dizilerinden olan MobLand, bugün sürpriz bir haberle gündeme taşındı. Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan olan Matt Belloni, başrol oyuncusu Tom Hardy'nin yapımcılarla yaşadığı sorunlar sebebiyle diziden kovulduğunu duyurdu. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da başka güvenilir kaynakların da bu haberi paylaşması, bu ayrılığın muhtemelen gerçek olduğunu gösteriyor. Bu da dizinin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

    MobLand'in 2. sezonu çoktan çekilmiş durumda. Bu yüzden 2. sezon tehlikede değil. Ancak Tom Hardy'nin kovulmasının ardından 3. sezon riske girmiş durumda. Yapım ekibinin Hardy olmadan yola devam etmesi pekâlâ mümkün. Ancak şimdilik net bir yol haritası paylaşılmış değil.

    MobLand 2. Sezon, Bu Yıl Bitmeden Yayınlanacak

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    2. sezon için henüz net bir tarih verilmemiş olsa da Guy Ritchie geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, 2. sezonun bu yıl bitmeden yayınlanacağını açıkladı.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

