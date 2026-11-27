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Oynat GTA 6 henüz bilgisayarlar için duyurulmamışken, mod geliştiricileri oyunun resmi olmayan PC sürümünü yayınladı. Geliştiriciler, bu gayriresmi sürüme çok oyunculu mod eklemeyi başardı. Sesli sohbet, araç ve karakter senkronizasyonu sunan modun 30 FPS hızında çalıştığı belirtiliyor. Take-Two'nun telif engellerine rağmen projeler hız kesmeden devam ediyor. Rockstar'ın PC adımından önce gelen bu hamle, teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Mod geliştiricileri, GTA 6’nın konsollara özel olarak çıkış yapmasından yalnızca bir hafta sonra, resmi olmayan PC sürümüne çok oyunculu mod ekledi ve ilk görüntüleri paylaştı.

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25-30 FPS çalışıyor!

TeK olarak bilinen bir geliştirici, aynı oyun dünyasında birden fazla oyuncunun etkileşimini gösteren görüntüler paylaştı. Geliştiriciye göre, mod zaten karakter ve araç senkronizasyonunun yanı sıra yakınlık tabanlı sesli sohbeti destekliyor. Oyunun 25-30 FPS'de kararlı bir şekilde çalıştığı söyleniyor.

Resmî olmayan GTA VI PC projelerini izleyen bir topluluk takip aracı olan PortWatch VI, görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı. Çok oyunculu uygulama, CGBJ'nin yapısının özel bir çatalına dayanıyor. Geliştiriciler çok oyunculu üzerinde çalışmaya yeni başladı, kod henüz herkese açık yayınlanmadı.

Mod geliştiricileri yakın zamanda oyun içi modifikasyon menülerini, yükseltme ve kare oluşturma desteğini gösterdi. Bu gelişmeler, Take-Two'nun 3.000'den fazla GitHub deposunu etkileyen telif hakkı ihlali nedeniyle yaptığı kaldırma taleplerine rağmen devam ediyor.

Bu gelişmeyi alışılmadık kılan şey, Rockstar'ın henüz kendi çok oyunculu modunu çıkarmamış olması, hatta PC sürümü için bir çıkış tarihi bile açıklamamış olması. Bu topluluk uygulaması tam GTA Online deneyimi gibi olmasa da, mod yapımcıları şimdiden platformda çok oyunculu modu test ediyor.

GTA 6 PC resmi olmayan sürümü hazır

Bu arada, Grand Theft Auto 6'nın ilk resmi olmayan PC sürümü indirilmeye açıldı. ScarlettPort olarak adlandırılan bu sürüm, herkese açık bir şekilde yayınlandı. Bu, GTA 6'nın diğer tüm resmi olmayan PC sürümlerinden farklı olarak, kurulum gerektirmiyor. ZIP dosyasını indirip çalıştırabiliyorsunuz.

ScarlettPort'un en son sürümü, GTA 6'yı açabiliyor, menüleri, kayıt ekranlarını ve yasal ekranları geçebiliyor ve ardından oyun dünyasını gösterebiliyor. Ayrıca açılış alanında karakterinizi kontrol edebiliyorsunuz. Oyun, aydınlatılmış odaları, ortam ve gökyüzü aydınlatmasını ve tam dokuları gösteriyor.

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Modcular PC için GTA 6 online modu hazırlıyor

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