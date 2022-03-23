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    Modern bir Edge Ağı, Yeni Nesil bir Girişimin BT Altyapısını Nasıl Güçlendirir?

    Hiper bağlantı sayesinde hayatımız ve iş yapma şeklimiz tamamen değişti. Sürekli veri alışverişi yapıyor, paylaşıyor ve aktarıyoruz.                                             
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    Modern bir Edge Ağı, Yeni Nesil bir Girişimin BT Altyapısını Nası
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    Hiper bağlantı sayesinde hayatımız ve iş yapma şeklimiz tamamen değişti. Sürekli veri alışverişi yapıyor, paylaşıyor ve aktarıyoruz. Artık veri akışının gerçek zamanlı ve sınırsız olarak işlenmesi gereken bir çağda yaşıyoruz. Mesela anlık kararlar verilmesi gereken robotik cerrahide zamanlama her şeydir. Bu gibi durumlarda, verinin hızlı alınması ve analizi çok önemlidir çünkü küçük bir gecikme bile hastanın hayatta kalmasına etki edebilir. Öngörücü bakım, petrol ve gaz sektöründe uzaktan varlık yönetimi ve otonom sürüş gerçek zamanlı bilgi işlemenin işletmeler için önemli iş sonuçları getirdiğine verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır. 

    Eşi benzeri görülmeyen bir veri sağanağının ortasındayız. Seagate'in yaptığı bir araştırma, 2021'de üretilen toplam veri miktarının 79 zettabayt olduğunu öngörüyor. 2025 yılına kadar bu verinin 175 zettabayta ulaşacağı tahmin ediliyor - 10 yıllık bir süre içinde bu rakamın neredeyse 10 katı. Bu şaşırtıcı derecede büyük olan veri hacmini yönetme ihtiyacı, Edge bilişim mimarisi için eşsiz bir zorluk teşkil ediyor. Edge uygulamaların kapasite ve gecikme ihtiyaçlarını desteklemek için yeni ağ yeteneklerine ve altyapı oyuncularına ihtiyacımız var.

    Edge’e Veri Kaydırma

    Gartner tarafından hazırlanan rapora göre, çoğu günümüz verisi, veri merkezlerinde işleniyor. Aynı raporda Gartner, verilerin çekirdek bellekten hızla uzaklaşıp  kaynağa/kullanıcıya daha yakın olan edge ile analiz ve işlemeye ihtiyaç duyacağını belirtiyor. 5G, AI ve IoT, edge işlemini hızlandırdı. Bu, bulut bilişimin sonu mu demek oluyor? Kesinlikle hayır. Bulut bilişim, bir organizasyonun BT altyapısının önemli ve ilgili bir parçası olmaya devam edecek, gerçek zamanlı çözümler ve veri analitiği sağlamak için edge bilişim ile birlikte çalışacak. Yani bulut bilişime karşı edge bilişim gibi bir anlam yok, daha çok edge ile bulut – bir arada var oluyorlar.

    Edge Altyapısı

    Edge altyapısı, önbellek içerikleri gibi, son kullanıcının yakınında bulunan ve bulut bilişim hizmetleri sunan küçük veri merkezi sitelerini ifade eder. Edge altyapısı, verileri kaynağa ve son kullanıcıya daha yakın işleyip müşteri deneyimini iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için düşük maliyetli ve verimli bir yol sunar.

    StrongNode, edge bilişim alanında dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve zamanla akıllı TV gibi ev ve ofis cihazlarından otomatik iş akışlarını ve boşta olan işlem kaynaklarını optimize ettiği için blockchain özellikli edge ağ teknolojisinde giderek daha rekabetçi bir şekilde öne çıkıyor. StrongNode, Ağ Etkisinin daha güçlü, hızlı ve  güvenli bir ağ oluşturduğu sembiyotik bir ekosistem oluşturmak için tasarlanmıştır. 

    Mesela canlı bir esports etkinliği, dijital içeriğin ve akışın gerektirdiği gerçek zamanlı deneyimleri sunmak için güçlü bir altyapı gerektirir. Böyle bir etkinlik, büyük ölçekli oynatıcı ve veri yönetimi, gerçek zamanlı 3D render oluşturma, büyük boyuttaki dosyaları indirme, anında video formatı dönüştürme ve daha fazlasını gerektirir. Strongnode'un bu tür olaylara güç sağlayan blockchain destekli edge teknolojisi, sunucu depolama ve maliyetlerinde önemli bir düşüş, daha düşük gecikme süresi ve veri güvenliği ve gizliliğinde artışa neden olur. Esports takımları ve milyonlarca hayranı, Edge node olarak dahil olmayı seçtiklerinde ödüllendirilebilecek potansiyel node sağlayıcılarıdır.

    StrongNode’un hedefi, node sağlayıcıları ve node müşterileri arasında sembiyotik bağlantılara sahip güçlü bir altyapı oluşturmak ve karmaşık BT mimari gereksinimlerine sahip büyük işletmelere güç sağlamaktır. StrongNode büyüyen ekosistemi ile, The Original Gamer Life, Happiest.pet,  HeyandHi ve Stars to Heal gibi kripto, DeFi, oyun ve sosyal ağlarda yer alan birçok projenin arkasındaki inovasyon kuruluşu olan TkyoLabs'in bir parçasıdır. 

    Bu projelerin sembiyozu, StrongNode'un çeşitli ve entegre ürün ve hizmet paketinin zenginleştirilmesine katkıda bulunurken, işletmelerin BT altyapı sorunlarını çözme misyonunu global olarak yerine getirir.  StrongNode, dipten uca herkesin bir node olarak çalışmasını sağlamayı ve sürekli artan bulut/sunucu ücretlerini azaltmayı, gecikmeyi iyileştirmeyi ve hem bireysel hem de kuruluş için verileri ve gizliliği korumayı taahhüt eder.

    STRONGNODE Hakkında

    StrongNode.io hizmet olarak bir altyapı teknolojisi şirketi ve inovasyon laboratuvarıdır ve yeni nesil edge ağları aracılığıyla şirketlere üç boşta bilgi işlem kaynağını benzersiz şekilde toplayarak ve yeni blockchain teknolojilerinden yararlanarak dünya çapında güç sağlar. Giderek daha değerli hale gelen bilgi işlem kaynaklarına erişim ve bunlardan para kazanma konusunda geleceği temelden yeniden şekillendirecek, isteğe bağlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir node teknolojisi sunuyoruz. Dijital bağlantıda yeni bir paradigmaya öncülük ediyoruz.

    Daha fazla bilgi için, sitemizi ziyaret edin: https://strongnode.io/

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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