    Moderna ve Merk'in mRNA aşısı, deri kanserinde %49 başarı elde etti

    Yüksek riskli melanom (deri kanseri) hastalarında yapılan beş yıllık takip sonuçlarına göre, tedavi melanomun tekrarlama ya da ölüme yol açma riskini %49 oranında azalttı.

    Moderna-Merk'in mRNA aşısı, deri kanserinde %49 başarı elde etti Tam Boyutta Gör
    Moderna ve Merck, geliştirdikleri deneysel mRNA tabanlı kanser tedavisinin uzun vadede kalıcı faydalar sağladığını duyurdu. Yüksek riskli melanom (deri kanseri) hastalarında yapılan beş yıllık takip sonuçlarına göre, tedavi melanomun tekrarlama ya da ölüme yol açma riskini %49 oranında azalttı.

    Kişiselleştirilmiş yaklaşım

    Faz 2b KEYNOTE-942 çalışmasından elde edilen bu veriler, her hastanın tümörüne özgü mutasyonları hedefleyen mRNA tabanlı kanser aşıları geliştirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tedavi, Moderna’nın araştırma aşamasındaki intismeran autogene adlı kişisel aşısı ile Merck’in halihazırda kullanılan immünoterapi ilacı Keytruda’nın birlikte uygulanmasını içeriyor.

    Beş yıllık sonuçlarda kombine tedavi için tehlike oranı 0,510 olarak ölçüldü ( %95 güven aralığı: 0,294–0,887 ). Bu etki, Aralık 2023’te açıklanan üç yıllık verilerde görülen %49’luk risk azalmasıyla tutarlı şekilde devam etti.

    Moderna Onkoloji ve Terapötik Geliştirme Başkanı Kyle Holen, beş yıllık takip sonuçlarının, cerrahiyle çıkarılmış yüksek riskli melanom hastalarında intismeran autogene ve Keytruda kombinasyonunun uzun süreli fayda potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

    Intismeran autogene, hastanın tümör DNA’sındaki mutasyonlara göre tasarlanan terapötik bir kanser aşısı. Bu mRNA temelli tedavi, her hastaya özel olarak belirlenen ve 34’e kadar yeni antijeni kodlayarak bağışıklık sistemini tümöre karşı harekete geçirmeyi amaçlıyor.

    Şirketlerin açıklamasına göre tedavinin güvenlik profili önceki bulgularla uyumlu kaldı. KEYNOTE-942 çalışmasına, cerrahi olarak tümörü tamamen çıkarılmış, yüksek riskli evre III ve IV melanom tanısı olan 157 hasta katıldı.

    Merck Araştırma Laboratuvarları Onkoloji Klinik Geliştirme Başkanı Dr. Marjorie Green, bu hasta grubunda ameliyat sonrası nüks riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, beş yıllık takip verilerinin umut verici olduğunu ve Moderna ile yürütülen INTerpath klinik geliştirme programından gelecek ileri aşama sonuçları sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

    Diğer kanser türleri için de çalışmalar sürüyor

    Önümüzdeki süreçte Moderna ve Merck, oldukça geniş kapsamlı bir klinik programı ilerletiyor. Melanomun yanı sıra küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, mesane kanseri ve böbrek hücreli karsinom gibi farklı kanser türlerinde kombinasyon tedavisini değerlendiren sekiz adet Faz 2 ve Faz 3 çalışma devam ediyor. Adjuvan melanom tedavisine yönelik Faz 3 çalışma ise hasta alımını tamamlamış durumda ve sonuçların önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.merck.com/news/moderna-merck-announce-5-year-data-for-intismeran-autogene-in-combination-with-keytruda-pembrolizumab-demonstrated-sustained-improvement-in-the-primary-endpoint-of-recurrence-free-survival-i/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-20/moderna-merck-skin-cancer-treatment-shows-long-term-benefits
