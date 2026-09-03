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    Modlama platformu Nexus Mods, SteamDB'yi resmen satın aldı

    PC oyuncularının Steam verilerini takip etmek için kullandığı SteamDB, Nexus Mods tarafından satın alındı. Platformun mevcut markasını ve reklamsız yapısını koruyacağı açıklandı.

    Modlama platformu Nexus Mods, SteamDB'yi resmen satın aldı Tam Boyutta Gör
    PC oyun dünyasının önemli topluluk kaynaklarından Nexus Mods, Steam verilerini takip eden SteamDB'yi satın aldı. Anlaşmayla birlikte iki büyük topluluk platformu aynı şirket bünyesinde buluşurken, SteamDB'nin kullanıcıların alışık olduğu yapısında büyük değişiklikler yapılması planlanmıyor.

    Nexus Mods, SteamDB'yi satın aldı

    Kaçıranlar için SteamDB, günümüzde Steam üzerindeki oyunlara ilişkin oyuncu sayıları, oyun güncellemeleri, fiyat geçmişi ve çeşitli teknik verilerin takip edilmesini sağlayan önemli kaynaklardan biri konumunda. Nexus Mods ise özellikle oyun modlarının paylaşılması ve indirilmesi konusunda PC oyuncularının en büyük platformlarından biri olarak biliniyor.

    Satın alma sonrasında kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri SteamDB'ye reklam eklenip eklenmeyeceğiydi. Nexus Mods, bu konuya ilişkin açıklamasında SteamDB'nin sürdürülebilir bir gelir modeline ihtiyaç duyduğunu kabul ederken, siteye doğrudan reklam eklemenin doğru yaklaşım olmadığı görüşünü paylaştı. Bu nedenle Nexus Mods'un kendi platformunda reklamlar bulunmasına rağmen, şu an için SteamDB'nin reklamsız yapısının korunması planlanıyor.

    SteamDB kendi markasını koruyacak

    Nexus Mods, SteamDB'yi kendi platformuna tamamen entegre etmeyi de planlamıyor. SteamDB, mevcut adı ve markasıyla faaliyet göstermeye devam edecek. Değişikliklerin büyük bölümünün kullanıcıların doğrudan görmediği altyapı ve geliştirme süreçlerinde yaşanması bekleniyor. Satın alma öncesinde SteamDB'nin operasyonları büyük ölçüde küçük bir ekip ve özellikle kurucu ortaklarından xPaw'ın çalışmalarıyla yürütülüyordu.

    Yeni anlaşmayla birlikte platformun tek kişiye büyük ölçüde bağlı olan yapısının daha geniş bir ekip tarafından desteklenmesi amaçlanıyor. xPaw, yaptığı açıklamada SteamDB'nin temel özelliklerini değiştirmek yerine projeye uzun vadeli istikrar, daha fazla geliştirme kapasitesi ve kaynak sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

    Satın alma anlaşmasının mod geliştiricileri açısından da bazı yeni olanaklar oluşturabileceği düşünülüyor. SteamDB'nin sahip olduğu oyun yapıları ve güncellemelerine ilişkin geniş veri tabanı, mod geliştiricilerinin belirli oyun sürümlerini takip etmesine yardımcı olabilir. Özellikle oyunların sık sık güncellendiği ve modların belirli sürümlerle uyumluluk sorunları yaşayabildiği durumlarda, her iki platformun ortak çalışması faydalı olabilir.

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