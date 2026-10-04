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    Modlu PS5'e Xbox oyunları geldi: Xbox 360 ve PC desteği de yolda

    Modlu PS5 konsollarında emülasyon çalışmaları hız kazanıyor. Orijinal Xbox oyunlarının ardından Xbox 360 ve PC oyunları için de destek geliştiriliyor. İşte detaylar:

    Modlu PS5'e Xbox oyunları geldi: Xbox 360 ve PC desteği de yolda Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation 5 konsolu, modlama ve jailbreak çalışmalarıyla birlikte resmi olarak desteklemediği platformlara doğru genişlemeye devam ediyor. Son dönemde geliştirilen yeni bir projede ise, PS5 üzerinde Xbox oyunları çalıştırıldı. Ayrıca Xbox 360 ve PC oyunları için de benzer çalışmalar yürütülüyor.

    Xbox oyunları çalıştırıldı

    Bu kapsamda öne çıkan projelerden biri XPSemu. Açık kaynaklı xemu emülatörünün PS5'e uyarlanmış sürümü olan proje, Xbox 360 oyunlarından ziyade ilk nesil Xbox oyunlarını hedefliyor. Emülatör, Xbox işlemcisini QEMU'nun TCG JIT sistemi üzerinden taklit ederken grafik tarafında PS5 için hazırlanan Vulkan tabanlı xemu altyapısından yararlanıyor.

    Projenin ilk halka açık Alpha 1 sürümü bazı oyunları çalıştırabiliyor. Ayrıca Xbox benzeri bir arayüz, oyun bazında ayarlar, yama desteği, performans takibi ve 1x ile 4x arasında çözünürlük ölçeklendirme seçenekleri sunuyor. Geliştiricinin paylaştığı ilk sonuçlar, bazı oyunların PS5 donanımında oldukça oynanabilir seviyelere ulaşabildiğini gösteriyor:

    • Halo 2: Yerel olarak 30 FPS, 60 FPS yamasıyla 36-50 FPS
    • Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex: Akıcı şekilde çalışıyor
    • Forza Motorsport: Yarış sırasında 15-21 FPS
    • Fable: The Lost Chapters: Çoğu bölgede 22-30 FPS, ağır sahnelerde 10-20 FPS

    İlginç şekilde performans tarafında temel sınırlayıcının GPU olmadığı paylaşıldı. Geliştiriciye göre emüle edilen Xbox işlemci iş parçacığı, PS5 işlemcisinin kendisine ayrılan kaynakların yüzde 85 ila 97'sini kullanabiliyor. GPU ise çoğu durumda büyük ölçüde boş kalıyor. Bu nedenle çözünürlüğü 3x veya 4x seviyesine çıkarmak bazı oyunlarda performansı ciddi şekilde etkilemiyor.

    Xbox 360 emülasyonu da geliştiriliyor

    PS5 için yalnızca orijinal Xbox emülasyonu üzerinde çalışılmıyor. BrinoBlitz isimli geliştirici, Xbox 360 oyunlarını çalıştırmayı hedefleyen erken aşamadaki bir emülatörü PS5 üzerinde gösterdi. Projenin henüz kamuya açık bir sürümü veya kapsamlı uyumluluk listesi bulunmuyor. Geliştirici, kalan bazı hataların giderilmesinin ardından projenin yayınlanacağını belirtiyor. Dolayısıyla Xbox 360 tarafında XPSemu kadar kapsamlı performans sonuçları henüz mevcut değil.

    Bir diğer dikkat çekici çalışma ise Proton ve Wine tabanlı PP projesi. Amaç, Linux kurulumu gerektirmeden Windows oyunlarını doğrudan jailbreak yapılmış PS5 üzerinde çalıştırmak. Projenin geliştirici tarafından gösterimi yapılmış olsa da henüz kamuya açık bir sürüm veya depo bulunmuyor. Bu nedenle hangi Windows oyunlarının çalışacağı ve performans seviyesinin ne olacağı şu aşamada bilinmiyor.

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