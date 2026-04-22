Modüler laptop Framework Laptop 13 Pro tanıtıldı: Yeni Intel işlemciler ve yepyeni tasarım

Tam Boyutta Gör Modüler bilgisayar konseptiyle adını duyuran Framework, yeni Laptop 13 Pro modelini tanıttı. Şirket, bu yeni modelle kasayı tamamen yenileyerek önemli yapısal geliştirmeler sunuyor.

Framework Laptop 13 Pro neler sunuyor?

Yeni model, CNC işlenmiş alüminyum gövde, Framework tarihinde ilk kez tamamen özel olarak geliştirilen bir ekran, titreşimli (haptik) touchpad ve daha büyük 74 Wh batarya ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Laptop 13 Pro, en yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle sunuluyor. Kullanıcılar Core Ultra 5’ten Core Ultra X9’a kadar farklı seçenekler arasından seçim yapabiliyor. Grafik tarafında ise entegre Intel B390 GPU yer alıyor. Ayrıca isteyenler için AMD Ryzen AI 300 serisi anakart seçenekleri de sunulmaya devam edecek.

13.5 inç boyutundaki ekran, 3:2 en-boy oranına ve 2880 x 1920 çözünürlüğe sahip. 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunan panel, 700 nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor ve yansıma önleyici kaplama içeriyor. Bu ekran, Framework’in tamamen kendi geliştirdiği ilk panel olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni batarya, önceki modele kıyasla %22 daha büyük. Bu büyüme nedeniyle alt kasa ve klavye yapısında değişiklik yapılmış. Framework, bataryanın 1000 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin %80’ini koruyacağını belirtiyor. Ayrıca cihaz, 60W yerine 100W GaN adaptörle geliyor.

Daha büyük batarya ve yeni nesil işlemcilerin sağladığı verimlilik sayesinde cihazın pil ömründe ciddi artış sunuluyor. Şirket, 4K Netflix izlerken cihazın pilinin 20 saat dayanabildiğini iddia ediyor.

Cihazın gövdesi 6000 serisi alüminyumdan üretilmiş ve daha sağlam bir yapı sunuyor. Kalınlık 15.86 mm olarak korunurken yeni “graphite” renk seçeneği eklenmiş.

Framework’in en dikkat çeken özelliği olan modüler yapı bu modelde de devam ediyor. Eski Framework Laptop 13 kullanıcıları, isterlerse parçaları tek tek değiştirerek cihazlarını Pro seviyesine yükseltebiliyor. Ancak daha büyük bataryayı kullanmak için yeni alt kapak ve giriş modülü gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Laptop 13 Pro, yeni nesil LPCAMM2 RAM kullanıyor ve 16 GB’tan 64 GB’a kadar seçenekler sunuyor. Bellek hızları 7467 MT/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca cihazda PCIe 5.0 ve Wi-Fi 7 desteği de bulunuyor.

İlk kez, hazır sistem olarak satın alınan Framework laptoplarda Ubuntu işletim sistemi ön yüklü olarak sunulacak. Kullanıcılar isterse farklı Linux dağıtımları veya Windows da kurabiliyor.

Framework Laptop 13 Pro’nun Haziran 2026’da satışa çıkması planlanıyor. DIY (kendin topla) versiyonunun başlangıç fiyatı 1199 dolar, hazır sistemlerin başlangıç fiyatı ise 1499 dolar olacak.

Diğer ürünler

Framework Laptop 13 dışında şirket, daha küçük ölçekli birçok yeni ürün de tanıttı. Bunlar arasında yeni bir laptop kılıfı ve HTPC ya da ekransız sistemler için tasarlanmış, üzerinde dokunmatik yüzey bulunan bir klavye yer alıyor. Ayrıca daha hızlı ağ bağlantıları için 10 Gbps hız destekli yeni bir Expansion Card da duyuruldu.

Tam Boyutta Gör Framework Laptop 16 tarafında da yenilikler var. Bu model, sistemdeki parça birleşimlerini azaltmak için tek parça haptik touchpad ve klavye modülleriyle güncelleniyor. Bunun yanında, Laptop 16 artık yeni bir Ryzen 5 işlemci seçeneğiyle de sunulacak.

Framework’un “kendin yap” yaklaşımını en ileri seviyeye taşıyan yeniliklerden biri ise Laptop 16 için geliştirilen OCuLink geliştirici kiti oldu. Bu kit, harici ekran kartlarını (eGPU) bağlamayı mümkün kılıyor ve aynı zamanda mevcut harici GPU modülünün yerine geçebilecek bir bileşen içeriyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Ryzen AI 300 serisi üzerinde doğrudan 8 hatlı PCIe bağlantısını açığa çıkardı ve bu sayede çift yönlü 128 Gbps’ye kadar veri aktarımı sağlanabiliyor. Bu da Thunderbolt’un getirdiği performans sınırlamaları olmadan masaüstü seviyesinde ekran kartlarının kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Framework CEO’su Nirav Patel, bunun özellikle “geliştirici kiti” olarak adlandırıldığını çünkü teknik bilgi gerektirdiğini ve tam anlamıyla hazır bir ürün olmadığını vurguluyor. Framework, bu kitte gerekli devre kartlarını ve mekanik parçaları sağlıyor; ancak kullanıcıların kendi ekran kartını ve güç kaynağını ayrıca temin etmesi gerekiyor. Eğer bir kasa istenirse, bunun da 3D yazıcı ile üretilmesi kullanıcıya bırakılmış durumda.

