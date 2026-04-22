Modüler laptop Framework Laptop 13 Pro tanıtıldı: Yeni Intel işlemciler ve yepyeni tasarım

Framework Laptop 13 Pro neler sunuyor?
Yeni model, CNC işlenmiş alüminyum gövde, Framework tarihinde ilk kez tamamen özel olarak geliştirilen bir ekran, titreşimli (haptik) touchpad ve daha büyük 74 Wh batarya ile geliyor.
13.5 inç boyutundaki ekran, 3:2 en-boy oranına ve 2880 x 1920 çözünürlüğe sahip. 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunan panel, 700 nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor ve yansıma önleyici kaplama içeriyor. Bu ekran, Framework’in tamamen kendi geliştirdiği ilk panel olma özelliğini taşıyor.
Daha büyük batarya ve yeni nesil işlemcilerin sağladığı verimlilik sayesinde cihazın pil ömründe ciddi artış sunuluyor. Şirket, 4K Netflix izlerken cihazın pilinin 20 saat dayanabildiğini iddia ediyor.
Cihazın gövdesi 6000 serisi alüminyumdan üretilmiş ve daha sağlam bir yapı sunuyor. Kalınlık 15.86 mm olarak korunurken yeni “graphite” renk seçeneği eklenmiş.
Framework’in en dikkat çeken özelliği olan modüler yapı bu modelde de devam ediyor. Eski Framework Laptop 13 kullanıcıları, isterlerse parçaları tek tek değiştirerek cihazlarını Pro seviyesine yükseltebiliyor. Ancak daha büyük bataryayı kullanmak için yeni alt kapak ve giriş modülü gerekiyor.
İlk kez, hazır sistem olarak satın alınan Framework laptoplarda Ubuntu işletim sistemi ön yüklü olarak sunulacak. Kullanıcılar isterse farklı Linux dağıtımları veya Windows da kurabiliyor.
Framework Laptop 13 Pro’nun Haziran 2026’da satışa çıkması planlanıyor. DIY (kendin topla) versiyonunun başlangıç fiyatı 1199 dolar, hazır sistemlerin başlangıç fiyatı ise 1499 dolar olacak.
Diğer ürünler
Framework Laptop 13 dışında şirket, daha küçük ölçekli birçok yeni ürün de tanıttı. Bunlar arasında yeni bir laptop kılıfı ve HTPC ya da ekransız sistemler için tasarlanmış, üzerinde dokunmatik yüzey bulunan bir klavye yer alıyor. Ayrıca daha hızlı ağ bağlantıları için 10 Gbps hız destekli yeni bir Expansion Card da duyuruldu.
Framework’un “kendin yap” yaklaşımını en ileri seviyeye taşıyan yeniliklerden biri ise Laptop 16 için geliştirilen OCuLink geliştirici kiti oldu. Bu kit, harici ekran kartlarını (eGPU) bağlamayı mümkün kılıyor ve aynı zamanda mevcut harici GPU modülünün yerine geçebilecek bir bileşen içeriyor.
Framework CEO'su Nirav Patel, bunun özellikle "geliştirici kiti" olarak adlandırıldığını çünkü teknik bilgi gerektirdiğini ve tam anlamıyla hazır bir ürün olmadığını vurguluyor. Framework, bu kitte gerekli devre kartlarını ve mekanik parçaları sağlıyor; ancak kullanıcıların kendi ekran kartını ve güç kaynağını ayrıca temin etmesi gerekiyor. Eğer bir kasa istenirse, bunun da 3D yazıcı ile üretilmesi kullanıcıya bırakılmış durumda.