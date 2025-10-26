Modüler telefon HMD Fusion'ın ikinci nesli yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör HMD’nin yeni modüler akıllı telefonu çok yakında tanıtılabilir. Yeni sızıntıya göre, HMD Fusion 2 hem ekran hem de işlemci tarafında önemli iyileştirmelerle gelecek ve ilk Fusion modelini farklı kılan modüler yapıyı koruyacak.

HMD Fusion 2 beklenen özellikler

Yeni modelin 6,58 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu da, önceki modelin 6,56 inçlik HD+ 90Hz ekranına kıyasla belirgin bir iyileştirme anlamına geliyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 4 Gen 2'nin yerini Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti alacak.

Kamera tarafında 108 MP'lik ana kamera korunurken, 2 MP'lik ikinci sensörün yerini 8 MP ultra geniş açı kamera alacak. Telefonun diğer öne çıkan özellikler arasında IP65 suya ve toza dayanıklılık, NFC, Bluetooth 5.3 ve sevindirici şekilde 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

HMF Fusion modelinin diğer telefonlardan ayıran özelliği modüler Smart Outfits sistemi. Bu sistem, telefonun arkasındaki çift yönlü manyetik pinler sayesinde farklı amaçlara yönelik modüllerin kolayca takılabilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör HMD, bu aksesuar serisini Smart Outfits Gen 2 ile genişletmeye hazırlanıyor. Yeni seçenekler arasında Kablosuz Şarj Modülü, Oyun Modülü, Kamera Tutacağı, Hoparlör Modülü ve hatta Akıllı Projektör Modülü yer alacak. Ayrıca ayaklıklı bir Casual versiyon, dayanıklı Rugged versiyon ve şık tasarımlı Flashy versiyon da sunulacak.

HMD ayrıca, kullanıcıların açık kaynaklı Fusion Development Toolkit aracılığıyla kendi modül tasarımlarını 3D yazıcıyla üretmelerine olanak tanıyor. Bu desteğin, ilk Fusion modelinde olduğu gibi Fusion 2’de de devam etmesi bekleniyor.

