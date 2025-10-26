Modüler telefon HMD Fusion'ın ikinci nesli yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

HMD Fusion 2 beklenen özellikler
Yeni modelin 6,58 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu da, önceki modelin 6,56 inçlik HD+ 90Hz ekranına kıyasla belirgin bir iyileştirme anlamına geliyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 4 Gen 2'nin yerini Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti alacak.
Kamera tarafında 108 MP'lik ana kamera korunurken, 2 MP'lik ikinci sensörün yerini 8 MP ultra geniş açı kamera alacak. Telefonun diğer öne çıkan özellikler arasında IP65 suya ve toza dayanıklılık, NFC, Bluetooth 5.3 ve sevindirici şekilde 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.
HMF Fusion modelinin diğer telefonlardan ayıran özelliği modüler Smart Outfits sistemi. Bu sistem, telefonun arkasındaki çift yönlü manyetik pinler sayesinde farklı amaçlara yönelik modüllerin kolayca takılabilmesini sağlıyor.
HMD ayrıca, kullanıcıların açık kaynaklı Fusion Development Toolkit aracılığıyla kendi modül tasarımlarını 3D yazıcıyla üretmelerine olanak tanıyor. Bu desteğin, ilk Fusion modelinde olduğu gibi Fusion 2'de de devam etmesi bekleniyor.
alıyorum bir tane
