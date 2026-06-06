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    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü ile tanışın

    Monako Glass adındaki yeni akıllı gözlük ilk kez bir Linux dağıtımını camınıza yansıtırken yapay zekâ ajanları da dahil pek çok fonksiyonu yerine getirmenizi sağlıyor.

    Monako Glass Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı gözlük trendi büyük ilgi görmeye başladı. Teknoloji devlerinin yanı sıra farklı girişimler de bu trendden pay almaya çalışıyor. Monako AI girişimi dünyanın ilk Linux tabanlı akıllı gözlüğünü üretti.

    Monako Glass özellikleri ve fiyatı

    Standart bir gözlük tasarımında olan Monako Glass akıllı gözlüklerde yaşanan pek çok sıkıntıyı gidermiş. ARM Cortex-A7 tabanlı bir yonga üzerinde çalışan Buildroot Linux dağıtımı yer uygulama için 200-500KB RAM kullanarak verimliliği arttırıyor. Girdileri işleme ve yapay zekâ için 0.5 TOPS performanslı nöral işlem birimi mevcut.

    300mAh kapasiteli batarya 8 saat bekleme süresi, 3-4 saat standart kullanım süresi sunuyor. Sağ cama yansıtılan monokrom ekranda pek çok işlem takip edilebiliyor. Ayrıca Claude Code veya Codex ajanlarını ses tabanlı olarak yönetebiliyorsunuz.

    Monako Glass tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Bunun için burun desteğine özel bir mikrofon yerleştirilmiş ve burun titreşimleri üzerinden daha net ses algılayabiliyor. 48 gram ağırlığında olan gözlükte bir kamera da yer alıyor. Temmuz ayında satışa çıkacak olan gözlük 399$ fiyat etiketine sahip. 19$ karşılığında ise rezervasyon yapılıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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