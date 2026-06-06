Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü ile tanışın

Monako Glass özellikleri ve fiyatı
Standart bir gözlük tasarımında olan Monako Glass akıllı gözlüklerde yaşanan pek çok sıkıntıyı gidermiş. ARM Cortex-A7 tabanlı bir yonga üzerinde çalışan Buildroot Linux dağıtımı yer uygulama için 200-500KB RAM kullanarak verimliliği arttırıyor. Girdileri işleme ve yapay zekâ için 0.5 TOPS performanslı nöral işlem birimi mevcut.
300mAh kapasiteli batarya 8 saat bekleme süresi, 3-4 saat standart kullanım süresi sunuyor. Sağ cama yansıtılan monokrom ekranda pek çok işlem takip edilebiliyor. Ayrıca Claude Code veya Codex ajanlarını ses tabanlı olarak yönetebiliyorsunuz.
Bunun için burun desteğine özel bir mikrofon yerleştirilmiş ve burun titreşimleri üzerinden daha net ses algılayabiliyor. 48 gram ağırlığında olan gözlükte bir kamera da yer alıyor. Temmuz ayında satışa çıkacak olan gözlük 399$ fiyat etiketine sahip. 19$ karşılığında ise rezervasyon yapılıyor.
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