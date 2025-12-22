Kim Nerede? 303 Yenilenen Toyota Corolla satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 76 Eski Rockstar Games çalışanı GTA 6'nın fiyatını paylaştı 69 Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Monitör Tavsiyeleri - Aralık 2025

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    00:00 - Giriş
    00:20 - 24" Monitör Önerileri
    04:59 - 27" Monitör Önerileri
    07:15 - UHD Monitör Önerileri
    09:22 - Oled Monitör Önerileri
    12:00 - Kapanış

    24" FHD Monitör Önerileri

    MSI G255PF E2 4999TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, yükseklik

    Gigabyte G25F2 5100TL 
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    27" QHD Monitör Önerileri 

    MSI G274QPF E2 9700TL
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    LG UltraGear 27GS75Q-B 9700TL
    - 27" QHD IPS 200Hz AG panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    4K 27" ve 32" Monitör Önerileri 

    AOC U27G4R 16.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel 
    - Çift mod FHD 320Hz tazeleme 
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1 
    - 8bit, sRGB %124, P3 %95
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Samsung Odyssey G7 S32BG70 22.000TL
    - 31.5" UHD BOE IPS 144Hz panel
    - 1ms MPRT, 430nit, 1200:1
    - FRC 10bit, sRGB 98, %95 P3
    - Tizen işletim sistemi
    - Wi-Fi 5, BT 5.2, Ethernet
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED Monitör Önerileri

    LG UltraGear 27GR95QE-B 26.000TL
    - 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel
    - 200nit tipik, 600nit tepe
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 42.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

