Monitör Tavsiyeleri - Aralık 2025

Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:20 - 24" Monitör Önerileri
04:59 - 27" Monitör Önerileri
07:15 - UHD Monitör Önerileri
09:22 - Oled Monitör Önerileri
12:00 - Kapanış
24" FHD Monitör Önerileri
MSI G255PF E2 4999TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, yükseklik
Gigabyte G25F2 5100TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27" QHD Monitör Önerileri
MSI G274QPF E2 9700TL
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
LG UltraGear 27GS75Q-B 9700TL
- 27" QHD IPS 200Hz AG panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
4K 27" ve 32" Monitör Önerileri
AOC U27G4R 16.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz tazeleme
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %124, P3 %95
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey G7 S32BG70 22.000TL
- 31.5" UHD BOE IPS 144Hz panel
- 1ms MPRT, 430nit, 1200:1
- FRC 10bit, sRGB 98, %95 P3
- Tizen işletim sistemi
- Wi-Fi 5, BT 5.2, Ethernet
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED Monitör Önerileri
LG UltraGear 27GR95QE-B 26.000TL
- 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel
- 200nit tipik, 600nit tepe
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 42.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik