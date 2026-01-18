Monitör Tavsiyeleri - Ocak 2026

Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:22 - Gigabyte G25F2
02:22 - LG UltraGear 24GS65F
03:38 - AOC Q27G4XF
04:57 - MSI G272QPF E2
06:40 - Gigabyte M27UP
08:05 - AOC U32G4U
09:13 - Samsung Odyssey OLED G5
11:44 - Samsung Odyssey OLED G8
13:32 - Kapanış
Gigabyte G25F2 - 5400TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
LG UltraGear 24GS65F - 5700TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
AOC Q27G4XF - 9000TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
MSI G272QPF E2 - 9500TL
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1200:1
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte M27UP - 16.200TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
- 2x5W hoparlör, KVM
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 3x5Gbps, 18W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 22.600TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 22.860TL
- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 200nit, 10bit, sRGB %99, P3 %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme
Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 - 44.500TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2xHDMI2.1, 1xDP 1.4, 2xUSB 3.2
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik