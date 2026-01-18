Kim Nerede? 684 Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat 223 Türkiye’nin çip serüveninde yeni perde: Yongatek Çelik 125 Minecraft 2 geliyor; Jason Momoa çekim tarihini paylaştı
    Monitör Tavsiyeleri - Ocak 2026

    Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.            

    00:00 - Giriş
    00:22 - Gigabyte G25F2
    02:22 - LG UltraGear 24GS65F
    03:38 - AOC Q27G4XF 
    04:57 - MSI G272QPF E2
    06:40 - Gigabyte M27UP 
    08:05 - AOC U32G4U
    09:13 - Samsung Odyssey OLED G5
    11:44 - Samsung Odyssey OLED G8
    13:32 - Kapanış

    Gigabyte G25F2 - 5400TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    LG UltraGear 24GS65F - 5700TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    AOC Q27G4XF - 9000TL 
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    MSI G272QPF E2 - 9500TL
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1200:1 
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte M27UP - 16.200TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 350nit, 1000:1
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
    - 2x5W hoparlör, KVM
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 3x5Gbps, 18W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    AOC U32G4U - 22.600TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 22.860TL
    - 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 200nit, 10bit, sRGB %99, P3 %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme

    Samsung Odyssey OLED G8 S32FG812 - 44.500TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Gen 3 OLED, 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/1000nit değişken, 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2xHDMI2.1, 1xDP 1.4, 2xUSB 3.2
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

