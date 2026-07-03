Monitör Tavsiyeleri - Temmuz 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

Ürün Linkleri (Amazon):

- Samsung Odyssey G5 S27FG502

- Gigabyte G27U

- Gigabyte MO27Q28G

- Gigabyte MO32U2

- MSI MAG 274QPF X30MV

- AOC U27G4XM

24"

MSI G255PF E2 - 4830TL

- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel

- 1ms GtG, 300nit, 1000:1

- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3

- 2x2W dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Gigabyte G25F2 - 4899TL

- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel

- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1

- 8bit, %120 sRGB

- 2x2W dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

27"

Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8300TL

- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel

- 1ms GtG, 350nit, 1000:1

- 8bit, sRGB %99

- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2

- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

LG UltraGear 27G610A - 9000TL

- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel

- Sürekli 400nit, tepe 450nit

- 1ms GtG, 1000:1

- 8bit, sRGB %99

- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

UHD

Gigabyte G27U - 12.799TL

- 27" UHD SS IPS 160Hz panel

- Edge Led arka aydınlatma

- Tipik 350nit, tepe 400nit

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- 1ms GtG, 1000:1 kontrast

- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95

- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

AOC U32G4U - 20.800TL

- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1

- 8bit, sRGB %99, P3 %95

- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

OLED

Gigabyte MO27Q28G - 27.500TL

- 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel

- Tandem Gen4 WOLED yapı tipi

- 0.03ms GtG, 1500000:1

- Tipik 330nit, tepe 1500nit

- 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84

- 2x5W (10W) dahili hoparlör

- 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM

- 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Gigabyte MO32U2 - 37.000TL

- 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel

- Tipik 250nit, tepe 1000nit

- 0.03ms GtG, 1500000:1

- 10bit, sRGB %100, P3 %99

- 2x5W dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM

- 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

MINI LED

MSI MAG 274QPF X30MV - 21.550TL

- 27" QHD Rapid VA 300Hz QD panel

- Mini Led arka aydınlatma

- Bölgesel karartma sayısı 1152

- Tipik 400nit, tepe 1000nit

- Kontrast değeri 4500:1

- 1ms GtG, 0.5ms MPRT gecikme

- FRC 10bit, WCG, sRGB %152, P3 %97

- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4a HBR3

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

AOC U27G4XM - 25.000TL

- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- Mini Led arka aydınlatma

- Bölgesel karartma sayısı 1152

- Tipik 400nit, tepe 1200nit

- 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98

- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Zamanlama:



00:00 - Giriş

00:45 - MSI G255PF E2

02:15 - Gigabyte G25F2

02:50 - Samsung Odyssey G5 S27FG502

03:49 - LG UltraGear 27G610A

04:44 - Gigabyte G27U

05:54 - AOC U32G4U

06:04 - Gigabyte MO27Q28G

06:54 - Gigabyte MO32U2

07:35 - MSI MAG 274QPF X30MV

09:42 - AOC U27G4XM

10:45 - Kapanış

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.