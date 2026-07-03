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    Monitör Tavsiyeleri - Temmuz 2026

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.               

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    Ürün Linkleri (Amazon):
    - Samsung Odyssey G5 S27FG502
    - Gigabyte G27U
    - Gigabyte MO27Q28G
    - Gigabyte MO32U2
    - MSI MAG 274QPF X30MV
    - AOC U27G4XM

    24"

    MSI G255PF E2 - 4830TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte G25F2 - 4899TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    27"

    Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8300TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 350nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    LG UltraGear 27G610A - 9000TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - Sürekli 400nit, tepe 450nit
    - 1ms GtG, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    UHD

    Gigabyte G27U - 12.799TL
    - 27" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Edge Led arka aydınlatma
    - Tipik 350nit, tepe 400nit
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 1000:1 kontrast
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 20.800TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Gigabyte MO27Q28G - 27.500TL
    - 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
    - Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - Tipik 330nit, tepe 1500nit
    - 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte MO32U2 - 37.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
    - Tipik 250nit, tepe 1000nit
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2x5W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W 
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    MINI LED

    MSI MAG 274QPF X30MV - 21.550TL
    - 27" QHD Rapid VA 300Hz QD panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nit, tepe 1000nit
    - Kontrast değeri 4500:1 
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT gecikme
    - FRC 10bit, WCG, sRGB %152, P3 %97
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4a HBR3
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U27G4XM - 25.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği 
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nit, tepe 1200nit
    - 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Zamanlama:

    00:00 - Giriş
    00:45 - MSI G255PF E2
    02:15 - Gigabyte G25F2
    02:50 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
    03:49 - LG UltraGear 27G610A
    04:44 - Gigabyte G27U
    05:54 - AOC U32G4U
    06:04 - Gigabyte MO27Q28G
    06:54 - Gigabyte MO32U2
    07:35 - MSI MAG 274QPF X30MV
    09:42 - AOC U27G4XM
    10:45 - Kapanış


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