Monitör Tavsiyeleri - Temmuz 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
Ürün Linkleri (Amazon):
- Samsung Odyssey G5 S27FG502
- Gigabyte G27U
- Gigabyte MO27Q28G
- Gigabyte MO32U2
- MSI MAG 274QPF X30MV
- AOC U27G4XM
24"
MSI G255PF E2 - 4830TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte G25F2 - 4899TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27"
Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8300TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 350nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
LG UltraGear 27G610A - 9000TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- Sürekli 400nit, tepe 450nit
- 1ms GtG, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
UHD
Gigabyte G27U - 12.799TL
- 27" UHD SS IPS 160Hz panel
- Edge Led arka aydınlatma
- Tipik 350nit, tepe 400nit
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 1000:1 kontrast
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 20.800TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Gigabyte MO27Q28G - 27.500TL
- 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
- Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- Tipik 330nit, tepe 1500nit
- 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte MO32U2 - 37.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
- Tipik 250nit, tepe 1000nit
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2x5W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
MINI LED
MSI MAG 274QPF X30MV - 21.550TL
- 27" QHD Rapid VA 300Hz QD panel
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nit, tepe 1000nit
- Kontrast değeri 4500:1
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT gecikme
- FRC 10bit, WCG, sRGB %152, P3 %97
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4a HBR3
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U27G4XM - 25.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nit, tepe 1200nit
- 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:45 - MSI G255PF E2
02:15 - Gigabyte G25F2
02:50 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
03:49 - LG UltraGear 27G610A
04:44 - Gigabyte G27U
05:54 - AOC U32G4U
06:04 - Gigabyte MO27Q28G
06:54 - Gigabyte MO32U2
07:35 - MSI MAG 274QPF X30MV
09:42 - AOC U27G4XM
10:45 - Kapanış
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.